McLaren: "Leclerc, Monza'da bizim kadar hızlıydı"

Woking merkezli takım, Ferrari'nin tek pit stop stratejisinin ardından Monza'da mağlup oldu.

McLaren'in yarışı, Oscar Piastri'nin ilk turda pole pozisyonundaki takım arkadaşı Lando Norris'i cesurca geçmesinin ardından Norris'in üçüncü sıraya düşmesiyle sekteye uğradı.

Britanyalı pilot, 15. turda erken pitle pozisyonunu geri aldı, ancak bu durum takımın ikinci bir pit yapmasını adeta zorunlu kıldı.

Bu esnada Leclerc, lastiklerini koruyarak yarışı tek pitle bitirmeyi başardı ve Piastri'nin 2.5 saniye önünde zafere ulaştı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Ferrari'nin SF-24 aracının en azından yarış temposunda McLaren'a denk olduğunu iddia etti.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, arrives at the track Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Stella, medyaya verdiği demeçte, "Bugünkü yarış açısından, McLaren'in açık ara en hızlı araç olduğu konusunda bir yanlış anlaşılma olabileceğini düşünüyorum."

"Bence Leclerc bugün McLaren kadar hızlıydı. İlk stintte Oscar'a ayak uydurmayı başardı, normalde kirli havaya sahip olduğunuzda bu oldukça zordur ve lastik bozulmasına yol açar."

"Ancak Leclerc, ikinci stintte McLaren pilotlarının arkasındaydı ve onlara ayak uydurabildi."

"Bence Ferrari bu hafta sonu bizim kadar rekabetçiydi; en azından Leclerc ile. Elbette bu bizim için kötü bir haber çünkü bu yarışta zafere kolayca ulaşamayacağımız anlamına geliyordu."

"Bir şekilde onlarla başa çıkmamız gerekiyordu çünkü onlar bazı güçlü yönlerini öne çıkarma konusunda başarılı oldular." şeklinde konuştu.