McLaren: "Las Vegas'ta ilk bölümde elenmenin ardında yatan sebep performans değil lastik kullanımı"
McLaren takım patronu Andrea Stella, takımının Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında doğru lastik çalışma planına uyulmaması nedeniyle dağıldığını söyledi.
McLaren, Vegas sokaklarındaki yarış hafta sonuna beklentileri düşük bir şekilde geldi. Ancak benzer karamsarlık Austin, Meksika ve Brezilya'da yersiz olduğunu kanıtlarken, düşük yere basma kuvveti gerektiren cadde pistinde haklı olduğu ortaya çıktı.
Lando Norris birinci bölümde eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun 0.020 gerisinde kalarak 16. olurken, Oscar Piastri 19. olarak yaz aylarından son büyük bir sıçrama gösteren McLaren'in en kötü sıralama performansını sergiledi.
McLaren'in düşük yere basma kuvveti ve düşük hızlı virajlardaki spesifik zayıflıkları birinci bölümde elenmelerinde rol oynasa da, Stella takımın asıl sorununun seansın kendisi olduğunu söyledi.
Stella, "Çok iyi performans gösteremediğimiz gerçeği bize geri adım attırdı. Çünkü otomobilden biraz fazla performans almak istemiştik."
"Dünden bu yana çok fazla değişiklik yapıldı. Bu da sonunda biraz performans kattı."
"Ancak yeterince çalışmadık çünkü sıralama için lastikleri nasıl kullanmamız gerektiğini anlamakta zorluk yaşıyoruz." dedi.
Hem Norris hem de Piastri, son serbest antrenmanda yumuşak lastiğin ufalanmadan önce üç zaman turu kadar gidebildiğine dair kanıtlara dayanarak, rakiplerinin iki setine kıyasla bir set yumuşak lastik kullanmayı seçti.
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Stella, "3. antrenmanda Oscar ile üçüncü turun aslında daha hızlı olduğunu ve dördüncü turun üçüncü tur kadar hızlı olduğunu gördük."
"Bu yüzden kendimizi lastiklerin tur zamanını tekrarlayabileceğine ikna ettik. Birinci bölümdeki planımız buydu."
"İkinci set için pite girmeyi düşünüyorduk ancak pilotlar lastiklerin iyi durumda olmasından memnundu ve bu nedenle aynı sette kaldık."
"Üçüncü turu geçtiğimizde lastiklerin bittiğini fark ettik ama pite girmek için çok geçti."
"Dolayısıyla birinci bölümde elenmemizin asıl nedeni otomobil performansı değil. Çünkü gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde performansımız arttı."
"Ancak lastiklerin nasıl kullanılacağına dair seçimler ve planlar ideal değildi." dedi.
Piastri, McLaren'in ikinci yumuşak lastiğe geçmenin doğru olacağını gösteren işaretler olmadığını, çünkü çok fazla ufalanma yaşamadıklarını söyledi.
Piastri, "Geriye dönüp baktığımda belki de tek bir lastik seti kullanmanın doğru bir karar olmadığını düşünüyorum."
"Ancak antrenmanda hatta seansta ikinci bir set takmanın en iyi yol olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu."
"Lastiklere çok fazla zarar verdik ki bunu daha önceki antrenmanlarda görmemiştik. Otomobil açıkçası fena değildi. Bence geçebilseydik, son bölüme kalma ve iyi bir performans sergileme şansımız vardı."
"Otomobilin tam bir felaket olduğunu düşünmüyorum. Sadece koşullar bizim için uygun değildi." dedi.
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