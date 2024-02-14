McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor

Çarşamba sabahı ortaya çıkan yeni MCL38 ilk bakışta geçen yılki aracın düz bir evrimi gibi görünse de, takım aracın bazı radikal yönleri olduğunu ima etti.

Aracın görüntülerinin yayınlanmasının ardından yapılan basın açıklamasında takım patronu Andrea Stella, "Araçta bir dizi yenilik var, ancak lansman versiyon aracımız için ele almak istediğimiz tüm alanlar tamamlanmadı."

"Bu alanlar artık halihazırda devam etmekte olan sezon içi geliştirme çalışmalarımızın odak noktası haline geldi." dedi.

Stella'nın tam olarak neyi kastettiği konusunda daha fazla ayrıntı verilmedi, ancak yeni MCL38'in fotoğrafları yakından incelendiğinde, bir alanı özellikle yakından korumak için fazladan dikkat ettiği anlaşılıyor.

Aracın taban kenarına odaklanıldığında, 2024 aracının yandan çekilmiş görüntüsü ile önden çekilmiş görüntüsü arasında net bir fark görülebiliyor.

Ana görselde de görülebileceği gibi, yandan görünümde sidepod ve zemin alanı etrafındaki hava akışını daha iyi kullanmaya yardımcı olmak için kayda değer bir eğimli kaydırma kenarı bulunurken, daha önden çekimde sadece düz bir kenar bulunuyor.

McLaren MCL38 Fotoğraf: McLaren

Fotoğraflar arasında taban tasarımındaki değişiklik, görüntülerin işlenmesinde ekip tarafından yapılan kasıtlı bir hareket.

Ekibin tek bir tabanla bir fotoğraf çekmesi ve daha sonra aracı başka bir açıdan yeniden çekmek için tabanı değiştirmesi pek olası değil. Dolayısıyla ya orijinal fotoğraf sonradan fotoşoplanarak detaylar kaldırılmış ya da görüntüler değiştirilmiş detaylı render çizimler.

Her iki durumda da, McLaren'in bazı fikirlerinin daha iyi anlaşılabileceği açılarda zeminle ilgili ne yaptığına dair çok fazla ayrıntı vermek istemediğini gösteriyor.

Stella'nın daha önce aracın bazı yönlerinin şimdilik devam eden bir çalışma olduğuna atıfta bulunması, bu yılın başlarındaki görünüm lansmanında söylediklerini doğruluyor.

McLaren MCL38 detay Fotoğraf: McLaren

Geçen yılki büyük sezon içi geliştirme programında ortaya konan bazı kullanım tuhaflıklarını anlamak için harcanan çabalardan bahseden Stella, bazı zekice tasarımların söz konusu olduğundan bahsetti.

"Fikri mülkiyet haklarımızı korumak adına açıklamayacağım bazı alanlar var ama bu kışın önceliklerinden biriydi."

Ve bu konuların tam olarak ele alınmasının 2024 sezonunda biraz zaman alacağını açıkladı.

"Bazı şeyler lansman aracına yerleştirilebilir, ancak aslında bazı projeler diğer bazı gelişmelerle birlikte pist kenarına inebilecek bir çalışma akımına aittir. Bazı şeylerin ele alınması için birkaç ay gerekiyor, diyelim."