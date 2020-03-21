McLaren, kural değişiklikleri ertelense de 2021'de Mercedes motoruna geçecek!

McLaren, 2020 sonunda Renault ile olan ortaklığını sonlandıracağını ve 2021 yılındaki yeni teknik düzenlemelerde Mercedes motoru kullanacağını açıklamıştı.

Ancak Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonu başlayamadı ve takımların mevcut araçları yeterince kullanamayacak olması ve yarış sayısındaki azalmaya bağlı olarak yaşanacak maddi kayıplar nedeniyle gelecek yıl, mevcut şasilerin kullanılması gerektiğine karar verildi.

Bu da 2021'deki büyük kural değişikliklerinin 2022'ye ertelendiği anlamına geliyor.

Gözler bunun üzerine gelecek yıl McLaren'a çevrildi ve Mercedes motoruna bir yıl sonra geçip geçmeyecekleri sorgulandı.

BBC Sport'un haberine göre McLaren'ın gelecek yıl motor üreticisini değiştirmesi, perşembe günkü F1 takım patronları toplantısında tartışıldı ve takım patronları tarafından onaylandı.

Aynı şasiye farklı bir motor yerleştirmenin McLaren için çok zor olmayacağı düşünülüyor çünkü F1 kurallarına göre motorun montaj noktaları, tüm üreticiler için aynı olmak zorunda.

Yani McLaren'ın sadece Mercedes motorunun farklı mimarisi için aracın paketlemesini değiştirmesi gerekiyor. Yine de bu kolay bir çalışma olmayacak.

Ancak takım maksimum rekabet seviyesini korumaya çalışırken, mümkün olan en minimum değişiklikleri yapmaya çalışacak.