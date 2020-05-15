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Formula 1 / Son dakika

McLaren, kredi için eski araçlarını teminat gösterecek

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McLaren, kredi için eski araçlarını teminat gösterecek
Ekleyen:
, Şef Editör
15 May 2020 08:18

McLaren, COVID-19 krizini atlatabilmek için Woking'deki merkezini ve klasik F1 araç koleksiyonundan bazılarını teminat göstererek 275 milyon pound civarında kredi çekmeyi planlıyor.

Benzer bir hamleyi geçtiğimiz haftalarda Williams takımı yapmıştı. Williams, aynı zamanda McLaren'ın da hissedarı olan Michael Latifi'den 100 F1 aracı ve fabrikayı teminat göstererek borç almıştı.

Sky News, McLaren ve danışmanlık şirketi JP Morgan'ın Birleşik Krallık Ticaret, Enerji ve Endüstri Stratejileri bölümünden talep ettiği 150 milyon pound'luk kredi başvurusunun reddedilmesi üzerine böyle bir hamle yapılacağını iddia etti.

Geride kalan yıllar içerisinde klasik F1 araçlarından birçoğu satılsa da, takıma ait hâlâ birçok klasik araç yer alıyor. Bunların içerisinde Ayrton Senna bağlantılı olmak üzere birçok dünya şampiyonu araç yer alıyor.

2018 Mayıs ayında Senna'nın 1993 Monaco GP'yi kazandığı MP4/8 aracı 3.7 milyon pound civarında bir yarış pilotu tarafından satın alınmıştı.

Sky, McLaren'ın araç koleksiyonunun 250 milyon pound, tesislerinin ise 200 milyon pound civarında değere sahip olduğunu düşünüyor.

Tüm dünyada birçok iş sektöründe olduğu gibi McLaren Racing ve kardeş şirketi McLaren Otomotiv koronavirüs krizinden yarışlar ve araç satışı olmadığı için ciddi ölçüde etkileniyor.

Organizasyon içerisindeki tüm bölümlerden çalışanlar, geçtiğimiz haftalarda zorunlu ücretsiz izne ayrıldı.

McLaren, bütçe arttırma planıyla ilgili detaylar vermedi. Ancak Motorsport.com'a konuşan takım sözcüsü, "Birçok Britanyalı firma gibi McLaren da mevcut pandemiden ciddi seviyede etkileniyor ve kısa vadeli olumsuzlukları aşmak için bütçeyi arttırmak için farklı yolları araştırıyor." dedi.

McLaren'ın en iyi klasik araçlarından bazıları, 2017'ye dayanan bir başka finansal anlaşma ile bağlanmıştı. Takımdan gönderilen Ron Dennis'e hisseleri için ödenecek 37.5 milyon pound için 13 araç ipotek gösterilmişti. O ödeme yapıldı ve araçlar McLaren'da kaldı.

Listede yer alan en eski araç 1981 sezonunda Dennis'in Project 4 ekibi tarafından üretilen ilk karbonfiber araç MP4-1'di.

Listede dünya şampiyonu olarak gösterilen araçlar arasında Niki Lauda'nın 1984, Alain Prost'un 1989, Senna'nın 1990 ve 1991, Mika Hakkinen'in 1998 ve 1999, Lewis Hamilton'ın 2008 araçları yer alıyor. Bunların dışında farklı yıllarda yarışlar kazanan araçlar da yer alıyor.

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Editör Abdullah Çelik

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