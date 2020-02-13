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Formula 1 / Son dakika

McLaren, koronavirüsün Vietnam’a geçmesi halinde personelini koruyacak

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McLaren, koronavirüsün Vietnam’a geçmesi halinde personelini koruyacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Şub 2020 19:10

McLaren CEO'su Zak Brown, dikkatlerin artık Vietnam'daki duruma kaydığını ve koronavirüs salgını karşısında herhangi bir personelini rahatsız edici bir pozisyona sokmak istemediklerini söyledi.

Formula 1, çarşamba günü yaptığı açıklamada 24 ülkeye sıçrayan ve toplamda 1.100'den fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınından ötürü Nisan ayındaki Çin Grand Prix'sini erteleyeceğini duyurdu.

Vietnam'ın Çin'e sınırı bulunuyor ve salgının buraya da sıçraması ya da Çin'den de taraftarların buraya gelecek olması, 5 Nisan'daki Hanoi yarışının durumunu belirsizleştiriyor.

Vietnamlı yetkililer, altı koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Hanoi'ye sadece 25 mil uzaklıktaki Son Loi tarım bölgesindeki köyleri karantina altına alma kararı aldı. Bu bölgede 10 binden fazla kişi yaşıyor.

Perşembe günü McLaren MCL35 aracının lansmanında konuşan CEO Zak Brown, F1'in şu noktada Vietnam'daki durumu yakından takip ettiğini söyledi.

Brown, "Açıkçası McLaren'ın ve dışarıdaki insanların refahı son derece önemli. Vietnam henüz potansiyel bir konu olarak gündeme getirilmedi ama Çin'e çok yakınlar ve hatta komşular. Bu yüzden durumu takip edeceğiz."

"İnsanlarımızı riske atacak hiçbir şey yapmayacağız. Formula 1'in de bunu yapacağını sanmıyorum, bu yüzden dünyanın geri kalanı gibi durumu takip etmeliyiz." dedi.

Herhangi bir McLaren takım üyesinin Vietnam'a seyahat etme konusunda endişesini dile getirip getirmediği sorusuna Brown, "Personelimizle sık sık iletişim kuruyoruz. Kimse bize bu konuda gelmedi çünkü onlara neler olduğunu anlatma konusunda oldukça proaktif davranıyoruz. Bence durumla bir uzlaşma bulmak zorunda kalacağız. Ama asla bir McLaren çalışanını, içinde olmak istemedikleri rahatsız edici bir duruma sokmayacağız." dedi.

Çin Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle birlikte Vietnam GP'den 3 Mayıs'taki Hollanda Grand Prix'sine kadar dört haftalık bir ara oluştu. Eğer Vietnam yarışı yapılmazsa, 22 Mart'taki Bahreyn GP ile Hollanda GP arasında altı haftalık uzun bir ara olacak.

Brown, sezonun başlangıç kısmındaki bu aranın herkes için yeni bir durum olacağını ancak devam eden salgınla ilgili durumun daha önemli olduğunu söyledi.

"Geçmişte bazı yarışların iptal edildiğini biliyorum ama burada karşı karşıya olduğumuz şey gibi değillerdi. Daha fazlasını bildiğimiz zaman duruma tepki göstermeliyiz, ki bu herkes için aynı olacak. Her şeyden önce dünya için korkunç bir durum ve umarım bu durum bir an önce çözülür. Çünkü böyle durumlarda spor gibi başka şeylerin pek de önemli olmadığını düşünüyorum. Umarım bunu çözerler ve sonrasında buna göre hareket ederiz."

"Bir aylık ara olacak ve belki de Chase Carey bu arayı kapatmak için başka yarışlar arayacak."

Yetkililer durumun iyileşmesi durumunda Çin GP için alternatif tarihlere bakacaklar. Fakat F1 CEO'su Carey, çarşamba günü Autosport'a verdiği demeçte, 2020'de Çin için bir yer bulmanın çok zor olduğunu söyledi.

Vietnam GP organizatörleri geçen hafta yaptıkları açıklamada durumu aktif şekilde izlediklerini ve Nisan ayındaki yarış üzerinde herhangi bir etkisinin olmasını beklemediklerini açıklamıştı.

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Editör Luke Smith

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