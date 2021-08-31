McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”

Pazar günkü Belçika Grand Prix’si, yoğun yağmur nedeniyle güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından sonlandırıldı ve normalin yarısı kadar puan dağıtıldı. Gerçek anlamda yarışılmadan puan dağıtılması ise büyük eleştiriler aldı.

Brown, F1 yarış direktörü Michael Masi’nin bu durumu yönetmesinin zor olduğunu kabul ederken, pazar günkü tuhaf olayların asla yarış olarak adlandırılmaması gerektiğini düşünüyor.

Brown, “Bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir gündü. Yarışmak istedik, sürücülerimiz de yarışmak istedi. Elbette sizin de bir yarış görmek istediğini biliyoruz. Katıldığımız şey bu değildi.”

“Bu çok zor bir durumdu. Bunun bir açıklama gerektirdiğini düşünüyorum.”

“FIA’nın, bir yarış ortaya koymak için her şeyi yaptığını düşünüyorum. Açık şekilde hava durumunu kontrol edemiyorlar. Öncelikleri, sürücülerin güvenliği olmalı. Şartlar, yarışılabilir değildi.”

“Kurallar, birkaç tur attıktan sonra bunun bir yarış olarak adlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

“Kimsenin, havanın yarışmak için güvenli olduğunu iddia edeceğini sanmıyorum. Ancak bir spor olarak daha iyi bir çözüme ihtiyacımız var.”

“Bu tür bir durum olduğunda, güvenlik aracının arkasında üç tur attıktan sonra bir yarış yapılmış sayılmamalı.”

“Kurallar böyle diyor. Ancak bundan bir şeyler öğrenmek ve bu tür bir durumla karşılaşıyorsak neyi daha farklı yapabileceğimizi anlamak için bunun gözden geçirilmesi gerekiyor.”

“Bu, takvimle beraber oldukça karmaşık. Ancak kimsenin buna yarış diyeceğini düşünmüyorum.”

“Bu yüzden bunun üzerinde çalışacağız ve bu tür bir şeyin tekrar yaşanmayacağını umuyoruz.” dedi.

McLaren, Daniel Ricciardo’nun dördüncü olmasıyla beraber Belçika’dan 6 puanla ayrıldı.