Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "Keşke George düzgün bir podyuma çıksaydı ama bunu hak ediyordu" Sonraki / Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''
Formula 1 / Belçika GP Haberler

McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”

Ekleyen:
, Editör

McLaren CEO’su Zak Brown, Spa’daki yarışın güvenlik aracı arkasında koşulan birkaç turdan sonra sonuçlandırılmasının ve puan dağıtılmasının ardından, Formula 1’in yarış olarak gördüğü şeye iyi şekilde göz atması gerektiğini düşünüyor.

McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”

Pazar günkü Belçika Grand Prix’si, yoğun yağmur nedeniyle güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından sonlandırıldı ve normalin yarısı kadar puan dağıtıldı. Gerçek anlamda yarışılmadan puan dağıtılması ise büyük eleştiriler aldı.

Brown, F1 yarış direktörü Michael Masi’nin bu durumu yönetmesinin zor olduğunu kabul ederken, pazar günkü tuhaf olayların asla yarış olarak adlandırılmaması gerektiğini düşünüyor.

Brown, “Bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir gündü. Yarışmak istedik, sürücülerimiz de yarışmak istedi. Elbette sizin de bir yarış görmek istediğini biliyoruz. Katıldığımız şey bu değildi.”

“Bu çok zor bir durumdu. Bunun bir açıklama gerektirdiğini düşünüyorum.”

“FIA’nın, bir yarış ortaya koymak için her şeyi yaptığını düşünüyorum. Açık şekilde hava durumunu kontrol edemiyorlar. Öncelikleri, sürücülerin güvenliği olmalı. Şartlar, yarışılabilir değildi.”

“Kurallar, birkaç tur attıktan sonra bunun bir yarış olarak adlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

“Kimsenin, havanın yarışmak için güvenli olduğunu iddia edeceğini sanmıyorum. Ancak bir spor olarak daha iyi bir çözüme ihtiyacımız var.”

“Bu tür bir durum olduğunda, güvenlik aracının arkasında üç tur attıktan sonra bir yarış yapılmış sayılmamalı.”

“Kurallar böyle diyor. Ancak bundan bir şeyler öğrenmek ve bu tür bir durumla karşılaşıyorsak neyi daha farklı yapabileceğimizi anlamak için bunun gözden geçirilmesi gerekiyor.”

“Bu, takvimle beraber oldukça karmaşık. Ancak kimsenin buna yarış diyeceğini düşünmüyorum.”

“Bu yüzden bunun üzerinde çalışacağız ve bu tür bir şeyin tekrar yaşanmayacağını umuyoruz.” dedi.

McLaren, Daniel Ricciardo’nun dördüncü olmasıyla beraber Belçika’dan 6 puanla ayrıldı.

paylaşım
yorumlar
Norris: "Keşke George düzgün bir podyuma çıksaydı ama bunu hak ediyordu"

Önceki haber

Norris: "Keşke George düzgün bir podyuma çıksaydı ama bunu hak ediyordu"

Sonraki haber

Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''

Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

22 s
2
Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

1 s
3
Formula 1

Ecclestone: "Biz bundan çok daha kötü havalarda yarış düzenledik"

14 s
4
Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

1 g
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

2 g
Son Haberler
Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek
F1

Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek

59dk
Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş
F1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

1 s
Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''
F1

Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''

2 s
McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”
F1

McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”

2 s
Norris: "Keşke George düzgün bir podyuma çıksaydı ama bunu hak ediyordu"
F1

Norris: "Keşke George düzgün bir podyuma çıksaydı ama bunu hak ediyordu"

13 s
Son Videolar
Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Williams: “Yarış sonucu oluşturmak adildi” Belçika GP
Formula 1

Williams: “Yarış sonucu oluşturmak adildi”

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı! Britanya GP
MotoGP

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!

Verstappen: “Hak ettiğimiz yerde bitirdik”
Formula 1

Verstappen: “Hak ettiğimiz yerde bitirdik”

Çok Okunanlar Bugün

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş
Formula 1 Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

Ecclestone: "Biz bundan çok daha kötü havalarda yarış düzenledik"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Biz bundan çok daha kötü havalarda yarış düzenledik"

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Raikkonen emekli mi oluyor?
Formula 1 Formula 1

Raikkonen emekli mi oluyor?

Verstappen: "Bu tarz hafta sonlarında yarışlar daha erken bir saatte yapılabilir"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bu tarz hafta sonlarında yarışlar daha erken bir saatte yapılabilir"

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

Son Haberler

Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek
Formula 1 Formula 1

Belçika GP organizatörleri, para iadesi konusunda FOM'la görüşecek

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş
Formula 1 Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''Bugünlerde kırmızı bayraklara alıştık''

McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”
Formula 1 Formula 1

McLaren: “Kimse buna yarış diyemez”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.