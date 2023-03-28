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McLaren, Aston Martin'in kıdemli aerodinamisti ile anlaştı

McLaren, Formula 1 takımının performansını artırmak için başlattığı agresif işe alım hamlesinin bir parçası olarak kıdemli Aston Martin aerodinamisti Mariano Alperin'i işe aldı.

Jonathan Noble
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McLaren, Aston Martin'in kıdemli aerodinamisti ile anlaştı
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McLaren, geçtiğimiz hafta teknik direktör James Key'in takımdan ayrılması ve eskiden Ferrari'de görev alan David Sanchez'in 2024'te takıma katılacağının teyit edilmesiyle birlikte daha fazla kıdemli personelle anlaşmak için teknik departmanını yapılandırma konusunda büyük bir çaba sarf ediyor.

Kış boyunca takım performansını kapsamlı bir şekilde gözden geçiren McLaren'ın vardığı sonuçlardan biri, aero departmanının gridde daha üst sıralara çıkmak için gerektiği kadar iyi olmadığıydı.

Motorsport.com, McLaren'ın aero departmanını genişletme girişiminin 15 kişiyle anlaşma yapılmasıyla sonuçlandığını öğrendi; bu kişilerden bazıları takıma katıldı ve bazıları zorunlu bekleme sürecinin ardından takıma katılacak.

Kıdemli personellerin Ferrari, Red Bull ve Aston Martin gibi takımlardan geldiği biliniyor.

Kilit isimlerden biri, şu anda Red Bull'un griddeki en yakın rakibi olan İngiliz üreticinin atılım yapmasında büyük rol oynayan, Aston Martin'in aero performans ve analiz şefi Alperin.

Alperin, British American Racing'e katılmadan önce AGS ve Minardi'de çalıştı ve 2006-2007 yılları arasında Honda'da aerodinamik şefi olarak görev aldı; yani F1'de büyük bir deneyime sahip.

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the garage

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the garage

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Alperin Honda'dan sonra, aerodinamik teknoloji şefi olarak Aston Martin'e geçmeden önce 2008-2019 yılları arasında Sauber'de aerodinamik geliştirme şefi olarak görev aldı.

McLaren'in yeniden yapılanmasının bir parçası olarak, Woking merkezli takım Sanchez (araç konsepti), Peter Prodromou (aerodinamik) ve Neil Houldey'den (mühendislik ve tasarım) oluşan yeni bir Teknik Yönetici Ekibi kurdu. Bu üçlü direkt olarak takım patronu Andrea Stella'ya rapor verecek.

McLaren, bu yıl içinde faaliyete geçecek olan yeni rüzgar tüneli ve simülatörünün getireceği fırsatlardan yararlanmak için bu değişikliğin gerekli olduğuna inanıyor.

CEO Zak Brown, takım yapısının son yıllarda eksik olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle önemli değişiklikler yaptıklarını açıkça belirtti.

Brown, "Bir süredir teknik gelişimimizin gridde ön sıralara dönme hedefimizi gerçekleştirecek kadar hızlı ilerlemediğini görüyordum." 

"Andrea ile birlikte analiz yaptıktan sonra, bu durumu tersine çevirmek için gerekli gördüğümüz yeniden yapılanmayı hayata geçirebildiğimiz için mutluyum." dedi.

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