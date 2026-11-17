Formula 1

McLaren: "Kendi motorumuzu üretme planımız yok"

McLaren CEO'su Zak Brown, takımın Red Bull gibi kendi Formula 1 motorunu üretmek için şu anda herhangi bir planı olmadığını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Kas 2026 12:45

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Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

McLaren, 1966 yılında Formula 1'e adım attığından bu yana 10 farklı motor üreticisiyle çalıştı. Takımın bugüne kadarki 1013 yarış katılımının 484'ünde Mercedes güç üniteleri kullanıldı.

İki marka arasındaki ortaklık 1995 yılında başladı ve 2014'e kadar devam etti. McLaren, bu tarihte 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında da birlikte çalıştığı Honda ile yeniden anlaştı. Ancak bu ortaklık büyük bir hayal kırıklığına dönüştü ve yalnızca üç sezonun ardından sona erdi.

Ardından Renault ile üç yıllık anlaşma yapan McLaren, 2021'de yeniden Mercedes motorlarına döndü. Bu ortaklık, Woking merkezli takımın yeniden yükselişe geçmesinde önemli rol oynadı. McLaren, 2024'te takımlar şampiyonluğunu kazanırken bir yıl sonra hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında zirvede yer aldı.

Renault ve Honda ile başarılı dönemler geçirmiş olmasına rağmen Red Bull, mevcut teknik düzenlemelerle birlikte kendi güç ünitesini üretme kararı aldı. Avusturyalı takımın bu kararla elde ettiği ilk başarılar, 2026 sezonunun en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Red Bull'un başarısı, McLaren gibi takımları kendi motorunu üretme konusunda cesaretlendirebilecek olsa da Brown, Aston Martin'in yaşadıklarının da önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu düşünüyor.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Brown, F1 Show'a verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu anda böyle bir planımız yok. Mercedes HPP ile çalışmaktan çok memnunuz.”

"Müşteri motoruyla şampiyonluk kazanılamayacağı yönündeki efsaneyi çürüttüğümüzü düşünüyorum. Artık insanların bu konuda endişelenmesine gerek yok.”

"Red Bull'un yaptığını yapabilirsiniz ancak Aston Martin'in şu anda bulunduğu durumda da olabilirsiniz.”

"Mercedes ile şampiyonluk kazanabileceğimizi bildiğimiz için riskin getireceği ödüle değip değmeyeceğinden emin değilim. Bizim hedefimiz bu.”

"Evet, yılın başında yaşadığımız bazı sorunları kendi motorunuz olsaydı çözmek daha kolay olabilirdi. Ancak işleri yanlış yaparsanız sonuçları kötü de olabilir.”

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- Motorsport.com Ekibi

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