McLaren, kaydettiği ilerlemeye rağmen rahat değil

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McLaren, ilk yedi yarışın ardından şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor ve şimdiye kadar 59 puan topladılar.

İngiliz ekip, zorlu başlangıcın ardından iyi şekilde toparlansa da, beşinci sıradaki Alfa Romeo ile aralarında 17, Alpine ile ise 18 puan var.

Alpine ilerleyen yarışlara daha fazla güncelleme getirmeyi planlarken, Alfa Romeo da halihazırda zaten iyi bir araca sahip.

Mevcut durum göz önüne alındığında McLaren, temkinli kalıyor ve ilerleyen yarışlarda daha fazla ilerleme kaydetmek istiyor.

Takım patronu Andreas Seidl, The Race'e şöyle dedi: "Rakiplerimizin güçlü pilotları ve hızlı araçları olduğu için pek rahat hissettiğimizi söyleyemem."

"Yani güç dengesi hâlâ değişebilir."

"Pistin düzeni, hava koşulları ve lastik seçimleri sonucu doğrudan etkileyebilir. Ancak hedefimiz açık: Takımlar şampiyonasında dördüncülük savaşı vermek istiyoruz. Bunun için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz."

"Rakiplerimizin yerinde kalmayacağını biliyoruz, bu yüzden Barcelona ve Monako'da sahip olduğumuz tempo cesaret verici olsa da, planladığımız şekilde aracı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor." McLaren bu yıl Mercedes, Ferrari ve Red Bull dışında podyuma çıkmayı başaran tek takımdı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images