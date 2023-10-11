McLaren: "Katar'daki lastik sınırı Red Bull'a kıyasla bizim lehimize oldu"
McLaren, Katar GP'ye getirilen 18 turluk "lastik sınırının" Red Bull'dan ziyade kendilerinin lehine olduğunu söylüyor.
Piastri, Losail'de gerçekleştirilen yarışı Hollandalı pilotun sadece 4.5 saniye gerisinde ikinci bitirirken, Lando Norris de bir saniye ardında üçüncü oldu.
Olası lastik sorunlarıyla alakalı endişeler nedeniyle yarışta bir lastik setiyle en fazla 18 tur atılmasına karar verildi ve bu da takımları üç pit stopa zorladı.
McLaren'ın yüksek yere basma gücü gerektiren pistte iyi olacağı tahmin ediliyordu ve sıralama turlarındaki güçlü performansı, hem zafere ulaştıkları 19 turluk sprint yarışında hem de 57 turluk ana yarışta tekrarladılar.
Ancak takım patronu Andrea Stella'ya göre, McLaren'ın Red Bull'a bu kadar yaklaşmasını sağlayan şey lastiklere tur sınırı getirilmesiydi.
Stella, "İlk olarak, yarış süresi açısından liderin stratejisi sahip olabilecekleri en ideal strateji değildi, çünkü geç bir güvenlik aracından onları koruyan bir strateji kullandılar ve bu nedenle de zaman kaybettikleri bir stratejide olduklarını söyleyebiliriz."
"Ayrıca ne kadar zorladıklarını da bilmiyorum fakat her halükarda diğer zamanların aksine Max'in elinde çok daha fazlası olmadığını hissettim." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL60, leaves his pit box after a stop
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Stella sonrasında şunları ekledi: "Bu gerçekten tam gaz gidilen bir yarıştı, çünkü her şeyden önce bir maksimum stint uzunluğu vardı. Ayrıca orta ve sert lastikler iyi şekilde çalıştığı için sürücülerin zorlamasına izin veriyordu."
"Cuma gününün bir noktasında, lastiklerin nasıl davrandığını gördük ve o andan itibaren lastikleri kontrol etme yarışı olmasını bekliyordum."
"Bunun yerine, en azından bizim için tam gaz gidilen bir yarış oldu ve bu cesaret verici."
"Bunun, aracı geliştirmiş olmamız ve bunun lastikler üzerinde daha nazik olmamıza -dolayısıyla daha iyi aşınma elde etmemize olanak sağlamasından mı yoksa sadece bu yarışlarla ilgili koşullardan ötürü mü olduğunu önümüzdeki yarışlarda öğreneceğiz."
Stella, McLaren'in formunun tek seferlik olabileceğini, bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca Stella'ya göre Mercedes de çok uzakta değil.
"Mercedes hiç de uzakta değildi. George yarış temposu açısından çok güçlüydü ve startta zaman kaybetmeleri, böyle talihsiz bir durum yaşamaları onlar için üzücü. Aksi takdirde, bizimle mücadelede olurlardı."
"Bu pist aracımız için çok uygun bir pist, bu nedenle önümüzdeki yarışlarda sıralamanın bu şekilde olmasını beklemiyorum."
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