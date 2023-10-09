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McLaren, Katar'da F1 pit stop rekorunu kırdı!

McLaren, Katar Grand Prix'sindeki 1.80 saniyelik pit stopuyla F1 tarihinin en hızlı pit stopuna imza attı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, leaves his pit box after a stop

Katar'da McLaren mekanikerleri, Lando Norris'in lastiklerini 1,80 saniyede değiştirerek sezonun en hızlı pit stopuna imza attılar.

Bu aynı zamanda F1 tarihinin en hızlı pit stopu olarak da kayıtlara geçmiş oldu.

Takımlar yarış boyunca toplamda 54 pit stop yaptı. En uzun pit stop Nico Hulkenberg'in 13. turdaki pit stopuydu.

Katar'daki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren L. Norris 1.80 27 25
2. Ferrari C. Leclerc 1.93 43 18
3. McLaren O. Piastri 2.00 43 15
4. McLaren L. Norris 2.14 44  
5. McLaren O. Piastri 2.15 25  
6. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.19 22 12
7. Red Bull S. Perez 2.24 17 10
8. Ferrari C. Leclerc 2.29 25  
9. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.30 40  
10. Aston Martin F. Alonso 2.33 11 8
11. Aston Martin F. Alonso 2.35 26  
12. Aston Martin F. Alonso 2.39 44  
13. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.40 09  
14. Red Bull M. Verstappen 2.43 17 6
15. Ferrari C. Leclerc 2.45 12  
16. Aston Martin L. Stroll 2.49 21 4
17. Red Bull M. Verstappen 2.51 34  
18. Alpine P. Gasly 2.56 11 2
19. Aston Martin L. Stroll 2.56 03  
20. McLaren L. Norris 2.56 13  
21. Mercedes G. Russell 2.59 50 1
22. AlphaTauri L. Lawson 2.60 39  
23. Mercedes G. Russell 2.63 32  
24. Haas K. Magnussen 2.68 03  
25. Mercedes G. Russell 2.68 14  
26. Alfa Romeo G. Zhou 2.73 18  
27. Alfa Romeo G. Zhou 2.82 35  

28. Alpine

 E. Ocon 2.97 10  
29. Alfa Romeo G. Zhou 3.00 00  
30. Haas N. Hulkenberg 3.06 27  
31. Alpine E. Ocon 3.07 25  
32. AlphaTauri L. Lawson 3.08 21  
33. Williams A. Albon 3.08 31  
34. Alfa Romeo V. Bottas 3.10 03  
35. Haas K. Magnussen 3.11 21  
36. Alfa Romeo V. Bottas 3.11 39  
37. Haas N. Hulkenberg 3.12 39  
38. Williams A. Albon 3.12 44  
39. McLaren O. Piastri 3.15 12  
40. AlphaTauri L. Lawson 3.23 03  
41. Alfa Romeo V. Bottas 3.27 21  
42. Alpine E. Ocon 3.32 43  
43. Williams L. Sargent 3.37 13  
44. Williams L. Sargent 3.39 26  
45. Williams A. Albon 3.46 18  
46. Aston Martin L. Stroll 3.79 39  
47. Alpine P. Gasly 4.07 26  
48. Red Bull M. Verstappen 4.18 51  
49. Haas K. Magnussen 4.60 39  
50. Red Bull S. Perez 7.88 31  
51. Red Bull S. Perez 7.93 43  
52. Alpine P. Gasly 9.03 44  
53. Mercedes G. Russell 12.53 01  
54. Haas N. Hulkenberg 14.10 13  
 

Red Bull, ilk 17 yarışta topladığı 436 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 360 puanla ikinci, McLaren ise 307 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 436
2. Ferrari 360
3. McLaren 307
4. AlphaTauri 180
5. Alpine 168
6. Aston Martin 110
7. Mercedes 74
8. Williams 36
9. Alfa Romeo 34
10. Haas 12

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. McLaren L. Norris Katar 1.80
2. Ferrari C. Leclerc Katar 1.93
3. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
4. McLaren O. Piastri Katar 2.00
5. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
6. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
7. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
8. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
9. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
10. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
 
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