McLaren, Katar'da F1 pit stop rekorunu kırdı!
McLaren, Katar Grand Prix'sindeki 1.80 saniyelik pit stopuyla F1 tarihinin en hızlı pit stopuna imza attı.
Katar'da McLaren mekanikerleri, Lando Norris'in lastiklerini 1,80 saniyede değiştirerek sezonun en hızlı pit stopuna imza attılar.
Bu aynı zamanda F1 tarihinin en hızlı pit stopu olarak da kayıtlara geçmiş oldu.
Takımlar yarış boyunca toplamda 54 pit stop yaptı. En uzun pit stop Nico Hulkenberg'in 13. turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|L. Norris
|1.80
|27
|25
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|1.93
|43
|18
|3. McLaren
|O. Piastri
|2.00
|43
|15
|4. McLaren
|L. Norris
|2.14
|44
|5. McLaren
|O. Piastri
|2.15
|25
|6. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.19
|22
|12
|7. Red Bull
|S. Perez
|2.24
|17
|10
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|2.29
|25
|9. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.30
|40
|10. Aston Martin
|F. Alonso
|2.33
|11
|8
|11. Aston Martin
|F. Alonso
|2.35
|26
|12. Aston Martin
|F. Alonso
|2.39
|44
|13. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.40
|09
|14. Red Bull
|M. Verstappen
|2.43
|17
|6
|15. Ferrari
|C. Leclerc
|2.45
|12
|16. Aston Martin
|L. Stroll
|2.49
|21
|4
|17. Red Bull
|M. Verstappen
|2.51
|34
|18. Alpine
|P. Gasly
|2.56
|11
|2
|19. Aston Martin
|L. Stroll
|2.56
|03
|20. McLaren
|L. Norris
|2.56
|13
|21. Mercedes
|G. Russell
|2.59
|50
|1
|22. AlphaTauri
|L. Lawson
|2.60
|39
|23. Mercedes
|G. Russell
|2.63
|32
|24. Haas
|K. Magnussen
|2.68
|03
|25. Mercedes
|G. Russell
|2.68
|14
|26. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.73
|18
|27. Alfa Romeo
|G. Zhou
|2.82
|35
|
28. Alpine
|E. Ocon
|2.97
|10
|29. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.00
|00
|30. Haas
|N. Hulkenberg
|3.06
|27
|31. Alpine
|E. Ocon
|3.07
|25
|32. AlphaTauri
|L. Lawson
|3.08
|21
|33. Williams
|A. Albon
|3.08
|31
|34. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.10
|03
|35. Haas
|K. Magnussen
|3.11
|21
|36. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.11
|39
|37. Haas
|N. Hulkenberg
|3.12
|39
|38. Williams
|A. Albon
|3.12
|44
|39. McLaren
|O. Piastri
|3.15
|12
|40. AlphaTauri
|L. Lawson
|3.23
|03
|41. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.27
|21
|42. Alpine
|E. Ocon
|3.32
|43
|43. Williams
|L. Sargent
|3.37
|13
|44. Williams
|L. Sargent
|3.39
|26
|45. Williams
|A. Albon
|3.46
|18
|46. Aston Martin
|L. Stroll
|3.79
|39
|47. Alpine
|P. Gasly
|4.07
|26
|48. Red Bull
|M. Verstappen
|4.18
|51
|49. Haas
|K. Magnussen
|4.60
|39
|50. Red Bull
|S. Perez
|7.88
|31
|51. Red Bull
|S. Perez
|7.93
|43
|52. Alpine
|P. Gasly
|9.03
|44
|53. Mercedes
|G. Russell
|12.53
|01
|54. Haas
|N. Hulkenberg
|14.10
|13
Red Bull, ilk 17 yarışta topladığı 436 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 360 puanla ikinci, McLaren ise 307 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|436
|2. Ferrari
|360
|3. McLaren
|307
|4. AlphaTauri
|180
|5. Alpine
|168
|6. Aston Martin
|110
|7. Mercedes
|74
|8. Williams
|36
|9. Alfa Romeo
|34
|10. Haas
|12
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|L. Norris
|Katar
|1.80
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Katar
|1.93
|3. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|4. McLaren
|O. Piastri
|Katar
|2.00
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|6. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|7. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|8. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|9. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|10. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
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