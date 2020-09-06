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Formula 1 / Son dakika

McLaren, kaçan galibiyete rağmen Sainz ve Norris'le gurur duyuyor

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McLaren, kaçan galibiyete rağmen Sainz ve Norris'le gurur duyuyor
Ekleyen:
, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl her ne kadar galibiyeti kaçırmış olsalar da sonuçtan memnun olduklarını belirtti.

McLaren, Lewis Hamilton'ın ceza aldığı İtalya GP'de galibiyete çok yakındı ancak Carlos Sainz, Pierre Gasly'i geçmeyi başaramadı.

İspanyol sürücü, son turda Gasly'nin arkasına geldi ancak Fransız sürücü yerini korumayı başardı.

McLaren, bu yılki ikinci podyumunu alsa da, 2012'den sonraki ilk galibiyetine çok yakındı.

Seidl, günü şöyle yorumladı: Bizim için harika bir sonuç. Elbette duygularımız biraz karmaşık, ama aynı zamanda Mercedes'in sahip olduğu sorunlardan faydalandığımız için çok mutluyum. Ekibimize ve iki pilotumuza bunu başardıkları için çok teşekkür ederim.  Hepsiyle gurur duyuyorum."

"Güvenlik aracı bugün bize yardımcı olmadı çünkü o ana kadar iyi bir pozisyondaydık. Ama bazen böyle oluyor. Bugün ikincilikten ve dördüncülükten çok memnunum. Bugün gerçekten çok güçlü bir aracımız olduğu için daha da mutluyum. Açıkçası bu, gelecek için cesaret verici."

"Her sabah kalktığınızda tabii ki kazanmak istiyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz konum itibariyle performans olarak bunu başarmanın mümkün olmadığını biliyoruz ama daha önce de söylediğim gibi önemli olan adımlar atmamız."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Lando Norris, McLaren MCL35 at the start of the race

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Lando Norris, McLaren MCL35 at the start of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Seidl, son tura kadar galibiyete inandıklarını da söyledi.

“Sonuna kadar sıkı bir mücadele olacağını biliyorduk, çünkü Cuma günü AlphaTauri'den biraz daha hızlı olduğumuzu gördük. Ama aynı zamanda öndeki aracın arkasına gelir gelmez durum zorlaşıyor. Bunu burada gördük. Ama sonuç olarak AlphaTauri bugün bu galibiyeti hak ediyor, onlara tebrikler, sadece daha çok çalışmamız gerekiyor. "

"Olumlu şeylere bakarsak, bu hafta sonu ikinci en hızlı takım olmak harika. Kış boyunca ileriye doğru iyi bir adım attık, araç her türlü pistte iyi şekilde çalışıyor ve aynı zamanda bir ekip olarak ileriye doğru iyi adımlar attık."

"Bugün yine harika pit stoplar yaptık, strateji tarafında doğru hamleler yaptık, mühendisler ve fabrikadaki çocuklar harika bir iş çıkardılar. Kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum ama aynı zamanda önümüzde uzun bir yol var."

 
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Editör Kemal Şengül

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