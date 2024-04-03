McLaren, Japonya'da özel bir renk düzeni kullanılacak
McLaren Racing, Vuse ile ortaklık kapsamında Japonya GP için özel bir renk düzeni hazırladı.
McLaren Racing ve Ana partneri BAT'a ait olan Vuse bugün, Driven by Change kampanyası kapsamında Japonya GP için özel bir renk düzeni hazırladıklarını duyurdu.
Bu renk düzeni, Japon sanatçı MILTZ tarafından tasarlandı.
MILTZ'in geleneksel bir Japon kaligrafisi olan Edomoji'den esinlenerek tasarladığı bu renk düzeni, sadece Japonya GP'de kullanılacak.
Arka arkaya dördüncü sezonda da kullanılan Driven by Change kampanyası, Formula 1 aracılığıyla gelişmekte olan tasarımcılara fırsat vererek, yenilikçi sanat eserlerini dünyaya sergileme fırsatları sunuyor.
McLaren Racing Pazarlama Müdürü Louise McEwen, "Driven by Change'i ortağımız Vuse ile Japonya'ya taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.
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