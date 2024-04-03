Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

McLaren, Japonya'da özel bir renk düzeni kullanılacak

McLaren Racing, Vuse ile ortaklık kapsamında Japonya GP için özel bir renk düzeni hazırladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Supporting Livery PR Image 3

McLaren Racing ve Ana partneri BAT'a ait olan Vuse bugün, Driven by Change kampanyası kapsamında Japonya GP için özel bir renk düzeni hazırladıklarını duyurdu.

Bu renk düzeni, Japon sanatçı MILTZ tarafından tasarlandı.

MILTZ'in geleneksel bir Japon kaligrafisi olan Edomoji'den esinlenerek tasarladığı bu renk düzeni, sadece Japonya GP'de kullanılacak.

Arka arkaya dördüncü sezonda da kullanılan Driven by Change kampanyası, Formula 1 aracılığıyla gelişmekte olan tasarımcılara fırsat vererek, yenilikçi sanat eserlerini dünyaya sergileme fırsatları sunuyor.

McLaren Racing Pazarlama Müdürü Louise McEwen, "Driven by Change'i ortağımız Vuse ile  Japonya'ya taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Williams, ikinci aracı Japonya'ya hazırladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"

Formula 1
Perez'den Alonso'ya destek: "FIA buna ceza veriyorsa, artık her olayda aynı cezayı vermeli"
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum"

Verstappen: "Red Bull'da mutluyum"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum"

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

F1 Formula 1
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

F1 Formula 1
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye