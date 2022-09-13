McLaren, Jack Daniel’s ile anlaştı

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155 yıllık büyük bir geçmişi olan Jack Daniel's, viski üretiminde dünyanın en önde gelen kuruluşlarından birisi olarak görülüyor.

Bugün bir açıklama yayınlayan McLaren, Jack Daniel's ile 2023 yılının başından itibaren geçerli olacak sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu kapsamda iki marka, 2023 F1 sezonu boyunca çeşitli etkinlikler, medya ve ağırlama programları düzenleyecek. İki marka ayrıca perakende satış anlamında ortak temalı projeler geliştirecek.

McLaren ve Jack Daniel's, 2023 yılı için belirli pazarlara özgü şişe üretimi de dahil olmak üzere özel pazarlama ve reklam kampanyaları da hazırlayacak.

Jack Daniel's logoları, McLaren'ın 2023 F1 araçlarının burun kısmının yanı sıra, sürücü tulumları ve pit ekibi kasklarında yer alacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Jack Daniel's'ı McLaren F1 Takımında ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz."

"Birlikte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve yeni kitlelere ulaşmaya çalışacağız."

"2023, McLaren'ın 60. yılını kutladığımız önemli bir yıl olacak ve Jack Daniel's gibi ikonik bir markayı yanımızda görmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images