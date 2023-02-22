McLaren istemesi halinde Vandoorne ve Drugovich'i "yedek pilot" olarak kullanabilecek

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Geçmişte yedek pilot rolü çok da önemli bir rol değildi çünkü yıl içerisinde neredeyse hiç sürücü değişimi olmuyordu.

Fakat 2020'deki COVID-19 salgınından bu yana durum değişti ve son yıllarda birden fazla takım yedek pilota ihtiyaç duydu.

McLaren, 2023 için Alex Palou'yu yedek pilotluk koltuğuna getirmişti ancak İspanyol sürücünün Chip Ganassi Racing ile IndyCar anlaşması bulunuyor ve ana önceliği bu.

Dolayısıyla Palou, 2023 sezonunun 16. yarışı olan Singapur GP'den itibaren yedek pilot olarak görev yapabilecek.

McLaren, bundan ötürü Lando Norris ya da Oscar Piastri'nin yarışamaması durumunda ilk 15 yarışta yer alacak bir yedek pilot istiyor.

Bu kapsamda Mercedes ile anlaşmaya vardılar ve ihtiyaç halinde Mick Schumacher'i kullanabilecekler. Ancak pilot seçeneklerini genişletmek isteyen İngiliz ekip, Aston Martin ile de benzer bir anlaşma yaptı.

Bu kapsamda McLaren, Aston Martin yedek pilotları Felipe Drugovich ve Stoffel Vandoorne'u ihtiyaç halinde kullanabilecekler.

Formula 2 şampiyonu Drugovich bu yıl ilk kez bir F1 takımında yedek olarak görev yapacak. Vandoorne ise geçtiğimiz yıllarda Mercedes'te benzer bir görev üstlenmişti.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, leans on a counter Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images