Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir

paylaşım
yorumlar
McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
3 Kas 2019 05:30

McLaren'ın IndyCar takımında mücadele edecek genç isimleri Patricio O'Ward ve Oliver Askew 2020'de Formula 1 aracıyla test yapabilirler.

Arrow McLaren SP IndyCar takımı, bu hafta yaptığı açıklamada Indy Lights yani IndyCar'ın destek serisi olan alt serisinin son 2 sezonda şampiyon olan isimleri O'Ward ve Askew ile yarışacağını duyurarak sürpriz yapmıştı. Bu karar sonucu takımın normalde 2020 için anlaşmalı olduğu deneyimli sürücüsü James Hinchcliffe'le de yollar ayrılmış oldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Projeler ayrı olsa da, ticari açıdan birbirlerini tamamlıyorlar ve şu an için 2020'de anlaşmamız olan genç pilotlar yok. Bu açıdan genç sürücü testlerinde onlardan birisini görmemiz şaşırtıcı olmaz." dedi.

Son senelerde çaylak sürücüler için faydalı olan sezon içi testleri 2020'de rafa kaldırıldı ancak sezon sonunda Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek testler büyük önem taşıyacak.

2021 F1 kuralları, sezon içerisinde en az iki antrenman seansında çaylak sürücünün çalıştırılmasını zorunlu kılacak.

McLaren'ın şu anda Formula 2 sürücüsü Sergio Sette Camara ile test ve gelişim pilotluğu için anlaşması var ancak 2020 için bir anlaşması bulunmuyor.

Geçen sene Indy Lights şampiyonu olmasının ardından bu sene Carlin IndyCar takımında yarışmaya başlayan O'Ward, Red Bull programına alınmış ve bu kapsamda Japonya'da Super Formula'da ayrıca Formula 2'de yarışlara çıkmıştı.

Ancak O'Ward çok uzun zaman geçmeden Red Bull'dan ayrıldı ve daha sonra Arrow McLaren SP ile anlaştı.

Sonraki haber
Leclerc, diğerlerinin neden turlarını geliştiremediğini anlamamış

Önceki haber

Leclerc, diğerlerinin neden turlarını geliştiremediğini anlamamış

Sonraki haber

Verstappen ve Kvyat, Hamilton'ı suçladı

Verstappen ve Kvyat, Hamilton'ı suçladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Oliver Askew , Patricio O'Ward
Takımlar McLaren Şimdi al , Arrow SPM
Editör Matt Beer

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
3
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.