McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir

Arrow McLaren SP IndyCar takımı, bu hafta yaptığı açıklamada Indy Lights yani IndyCar'ın destek serisi olan alt serisinin son 2 sezonda şampiyon olan isimleri O'Ward ve Askew ile yarışacağını duyurarak sürpriz yapmıştı. Bu karar sonucu takımın normalde 2020 için anlaşmalı olduğu deneyimli sürücüsü James Hinchcliffe'le de yollar ayrılmış oldu.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Projeler ayrı olsa da, ticari açıdan birbirlerini tamamlıyorlar ve şu an için 2020'de anlaşmamız olan genç pilotlar yok. Bu açıdan genç sürücü testlerinde onlardan birisini görmemiz şaşırtıcı olmaz." dedi.

Son senelerde çaylak sürücüler için faydalı olan sezon içi testleri 2020'de rafa kaldırıldı ancak sezon sonunda Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek testler büyük önem taşıyacak.

2021 F1 kuralları, sezon içerisinde en az iki antrenman seansında çaylak sürücünün çalıştırılmasını zorunlu kılacak.

McLaren'ın şu anda Formula 2 sürücüsü Sergio Sette Camara ile test ve gelişim pilotluğu için anlaşması var ancak 2020 için bir anlaşması bulunmuyor.

Geçen sene Indy Lights şampiyonu olmasının ardından bu sene Carlin IndyCar takımında yarışmaya başlayan O'Ward, Red Bull programına alınmış ve bu kapsamda Japonya'da Super Formula'da ayrıca Formula 2'de yarışlara çıkmıştı.

Ancak O'Ward çok uzun zaman geçmeden Red Bull'dan ayrıldı ve daha sonra Arrow McLaren SP ile anlaştı.