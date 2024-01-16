McLaren: "İlk yarıştan önce yapacak çok işimiz var"

McLaren, pazarlama faaliyetlerini en üst düzeye çıkarma hedefiyle 2024 renk bugün sanal şekilde tanıttı.

Takım gerçek MCL38'i 14 Şubat'ta tanıtacak ve o güne kadar araç gelişim çalışmaları sürecek.

Konu hakkında konuşan CEO Zak Brown şöyle dedi: "Yeni sezon öncesinde 2024 Formula 1 renk düzenini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tasarım harika görünüyor ve önümüzdeki ay pistte canlı şekilde görmek için sabırsızlanıyorum."

"2023'e istediğimiz gibi başlayamadık fakat Andrea ve ekibi, organizasyonel yeniden yapılanmanın devreye girmesinin ardından harika bir iş çıkardı. Bu mükemmel ivmeyi 2024 sezonuna taşırken, sıkı şekilde çalışmayı sürdürüyoruz."

"Lando ve Oscar'dan oluşan sürücü kadrosunun, 302 puanla şampiyonayı dördüncü sırada bitirdiğimiz, güçlü 2023 sezonunun ikinci yarısındaki etkileyici performansından sonra, birlikte daha büyük başarılar elde edeceğine eminim."

Fotoğraf: McLaren Lando Norris, McLaren livery

"Gridin ön tarafında mücadele etmek de dahil olmak üzere, kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Takım patronu Andrea Stella da 2024 için pozitif görünüyor.

"Yoğun ve verimli bir kış sezonunun ardından, 2024'e ön tarafa daha da yakınlaşma hedefiyle giriyoruz."

"Geçen yıl takımın sıkı çalışma, bağlılık, çaba ve yetenekle, gelecek için güçlü bir temel oluşturduğunu gördük."

"Altyapıda yaptığımız değişiklikler ve -takımdaki insanlarla- beraber, standartlarımızı yükseltmeye ve yaptığımız her işte yüksek performans göstermeye devam etmeliyiz."

"2024 renk düzeni harika görünüyor ve Lando ve Oscar'dan oluşan heyecan verici sürücü kadromuzun önümüzdeki ay MCL38'i test etmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bahreyn'deki ilk yarış için piste çıkmadan önce yapacak çok işimiz var fakat hepimiz hedeflerimize ulaşmaya ve sezona doğru adımlarla başlamaya odaklanmış durumdayız."