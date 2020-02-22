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Formula 1 / Son dakika

McLaren ilk testten memnun ayrılıyor

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McLaren ilk testten memnun ayrılıyor
Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 09:03

McLaren pilotları ve takım patronu Andreas Seidl, üç günlük testin kendileri adına iyi geçtiğini düşünüyorlar.

McLaren, üç günlük testlerde toplamda 423 tur atmayı başardı ve genel sıralamada dördüncü sırada yer aldı. Bu turların 237'sini Carlos Sainz atarken, 186'sını Lando Norris attı.

Kombine edilmiş derecelere bakıldığında McLaren ilk ona girmeyi  başaramadı ancak hem Norris hem de Sainz, en hızlı derecelerini C3 lastiklerle yaptıkları gibi, genel olarak dayanıklılığa ve uzun sürüşlere odaklandılar.

Sainz üçüncü günün ardından şöyle konuştu: "Genel olarak tüm test programımızı tamamladığımız bir başka iyi sabah oldu. Yeni aracı anlamaya ve test parçaları üzerinde çalışmaya devam ettik. Pozitif bir ilk testin ardından ikinci teste katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum." derken, Lando Norris de şöyle konuştu: "Bence iyi bir gün oldu. Ufak tefek birkaç aksilik ve kırmızı bayrak nedeniyle harika değildi. Bu da planlanandan daha az tur attığımız anlamına geliyordu. Ama çok az turdan bahsediyoruz. Bunun dışında araçta iyi his vardı ve kendime daha çok güvenebiliyordum. Birkaç adım daha atmayı başardık."

"Genel olarak pozitif bir gündü. Bu ilk üç gün sezona başlamak ve önümüzdeki hafta için hazırlanmak için oldukça pozitifti."

Son olarak Andreas Seidl şunları ekledi: "Kış testinin ilk bölümü tamamlandı. Bu, dikkatli bir hazırlık, disiplinli bir yaklaşım ve takımın odaklı çalışmasının sonucuydu. İlk hafta planladığımız her şeyi yaptık."

"Kış testinin bu ilk bölümünde yapılması gereken işlerle ilgili tüm kutuları işaretledik. Ayrıca dayanıklılık analmında uzun yıllardır geçirdiğim en iyi birinci kış testiydi. Bu, takımdaki herkes için büyük bir ödül oldu ve kış boyunca yapılan sıkı çalışmanın işe yaradığının bir göstergesi oldu." 

"Aracın hızı hakkında konuşursak, son üç gün boyunca yaptığımız tüm kontroller dikkate alındığında beklentileri karşılıyor."

"Önümüzdeki birkaç günde, yani ikinci test hafta başlamadan önce, toplanan tüm bilgilerin ayrıntılı analiz edeceğiz. Çarşamba günü tekrar piste çıkacağız ve MCL35'ten daha fazla hız elde etmek ve Melbourne'deki yarışa hazırlanmaya devam edeceğiz."

"Burada ve Woking fabrikasında çalışan tüm ekibe, Renault'daki meslektaşlarımıza, Lando ve Carlos'a sıkı çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkürler."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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