McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
McLaren takım patronu Andrea Stella, testin ilk gününün kendileri adına iyi geçtiğini ancak bazı kısımları güçlendirmek zorunda kaldıklarını belirtti.
McLaren, testlerin ilk gününde çok iyi bir izlenim bırakamazken, günün büyük bir kısmını garajda geçirdikleri görüldü.
Takım taraftarları mevcut durumdan pek memnun görünmese de, İngiliz ekipte pozitif hava hakim.
Stella, takım patronu olarak katıldığı ilk resmi test gününün ardından şöyle dedi: "Bahreyn'de büyük ölçüde plana uygun şekilde verimli bir ilk gün geçirdik."
"Testlerde sıkça rastlanan birkaç küçük soruna rağmen, çok fazla bilgi topladık ve birçok test yaptık."
"Aracın gövde yapısını, bazı sorunlar yaşamamak adına güçlendirmek istedik ve bundan ötürü bir süre garajda kaldık. Bunlar önleyici tedbirlerdi, ancak günün geri kalanında güvenli ve dayanıklı şekilde çalışabilmemiz için bunların yapılmasının faydalı olduğunu düşündük."
"Genel olarak olumlu bir gündü. Sezonun ilk yarışına hazır olabilmek için ikinci ve üçüncü gün de bu şekilde devam etmeyi umuyoruz."
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
2023 F1 araçlarından öne çıkan ilk teknik detaylar
Son Haberler
Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"
Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık" Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"
Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"
Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil" Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"
Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"
Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?
Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı? Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.