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McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

McLaren takım patronu Andrea Stella, testin ilk gününün kendileri adına iyi geçtiğini ancak bazı kısımları güçlendirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
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McLaren, testlerin ilk gününde çok iyi bir izlenim bırakamazken, günün büyük bir kısmını garajda geçirdikleri görüldü.

Takım taraftarları mevcut durumdan pek memnun görünmese de, İngiliz ekipte pozitif hava hakim.

Stella, takım patronu olarak katıldığı ilk resmi test gününün ardından şöyle dedi: "Bahreyn'de büyük ölçüde plana uygun şekilde verimli bir ilk gün geçirdik."

"Testlerde sıkça rastlanan birkaç küçük soruna rağmen, çok fazla bilgi topladık ve birçok test yaptık."

"Aracın gövde yapısını, bazı sorunlar yaşamamak adına güçlendirmek istedik ve bundan ötürü bir süre garajda kaldık. Bunlar önleyici tedbirlerdi, ancak günün geri kalanında güvenli ve dayanıklı şekilde çalışabilmemiz için bunların yapılmasının faydalı olduğunu düşündük."

"Genel olarak olumlu bir gündü. Sezonun ilk yarışına hazır olabilmek için ikinci ve üçüncü gün de bu şekilde devam etmeyi umuyoruz."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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