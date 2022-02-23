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McLaren, ikinci MCL36 şasisini Barselona'ya getirdi

McLaren takımı, 2022 sezon öncesi testlerinin henüz ilk gününde MCL36 için hazırlamış olduğu ikinci şasiyi piste ulaştırdı.

McLaren, ikinci MCL36 şasisini Barselona'ya getirdi
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
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McLaren, bu sene genelin aksine sahip olduğu önde çekme kollu süspansiyon, arkada ise itme kollu süspansiyon tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

McLaren pilotu Lando Norris, Barselona'daki testlerin ilk sabahında Ferrari pilotu Charles Leclerc'in arkasında ikinci hızlı turu kaydetti.

Takım, olası bir olumsuz durum karşısında hazırlıklı olmak için ikinci MCL36 şasisini piste getirdi.

Lando Norris, McLaren MCL36: prove aerodinamiche con la vernice flo viz

Lando Norris, McLaren MCL36: prove aerodinamiche con la vernice flo viz

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Şu an için McLaren aracında herhangi bir sorun yok ancak takım olası bir sorunda çok fazla zaman kaybetmemek için yeni bir şasiyi şimdiden hazırlayıp piste getirdi.

Yedek şasi dışında takım, hem Barselona hem de Bahreyn'de kullanılabilecek bazı yedek parçaları da piste getirdi.

McLaren MCL36, dettaglio tecnico della sospensione anteriore pull

McLaren MCL36, dettaglio tecnico della sospensione anteriore pull

Photo by: Giorgio Piola

MCL36, süspansiyon yönü nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bir araç oldu. McLaren gibi Red Bull da 2022 F1 aracında çekme kollu (pull rod) süspansiyonu tercih ederken diğer Formula 1 takımları ön tarafta itme kollu süspansiyon tasarımı ile devam ediyorlar.

McLaren MCL36: ecco la disposizione dei radiatori per raffreddare la power unit Mercedes

McLaren MCL36: ecco la disposizione dei radiatori per raffreddare la power unit Mercedes

Photo by: Giorgio Piola

James Key'in öncülüğünü yaptığı MCL36'daki soğutma radyatörlerinin yerleşimi de dikkatlerden kaçmadı. Aracın sidepodlarında ve Mercedes motorunun üstünde yer alan radyatörler dışında halonun hemen arkasında 3. sıra radyatörler bulunuyor.

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