McLaren ikilisi Melbourne'e hazır

Testler ve ilk iki yarış çok kısa bir aralıkta gerçekleştiği için sürücülerin çoğu fabrikaya geri dönememişti.

McLaren ikilisi Suudi Arabistan'dan sonra İngiltere'ye giderek, Melbourne'e hazırlandılar.

Melbourne yarışı öncesi konuşan Oscar Piastri, kendi ülkesindeki yarışla ilgili şöyle dedi: "Taraftarlarım önünde yarışacağım için çok mutluyum. Onların önünde performans sergilemek gibisi yok."

"Harika bir yarış haftası olacak ve pistte harika bir atmosfer olacağına eminim."

"Sezona iyi başladık; Suudi Arabistan'da dördüncü oldum. Geçen hafta Woking'e geri döndüm ve nerede gelişebileceğimizi görmek için verileri inceledik."

"Artık tribünlerdeki çok sayıda turuncu renkli taraftarı görmek için sabırsızlanıyorum."

Lando Norris de hafta sonu için sabırsızlanıyor.

"Avustralya Grand Prix'sine dönmek için sabırsızlanıyorum. Melbourne eğlenceli bir pist ve yerel taraftarlar yarış sırasında harika bir atmosfer yaratıyor."

"Geçen hafta fabrikaya dönecek mühendislerle birlikte sezonun ilk iki yarışını analiz ettik ve Melbourne'e hazırlandık."

"Bu hafta sonu öğrendiğimiz tüm bilgileri uygulamaya koyacağız ve takım için puan kazanmaya çalışacağız."