McLaren ikilisi Melbourne'e hazır
Oscar Piastri ve Lando Norris, Melbourne'deki yarışa hazır olduklarını söylüyorlar.
Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Serbest Antrenman 3 öncesinde garajda
Steven Tee / Motorsport Images
Testler ve ilk iki yarış çok kısa bir aralıkta gerçekleştiği için sürücülerin çoğu fabrikaya geri dönememişti.
McLaren ikilisi Suudi Arabistan'dan sonra İngiltere'ye giderek, Melbourne'e hazırlandılar.
Melbourne yarışı öncesi konuşan Oscar Piastri, kendi ülkesindeki yarışla ilgili şöyle dedi: "Taraftarlarım önünde yarışacağım için çok mutluyum. Onların önünde performans sergilemek gibisi yok."
"Harika bir yarış haftası olacak ve pistte harika bir atmosfer olacağına eminim."
"Sezona iyi başladık; Suudi Arabistan'da dördüncü oldum. Geçen hafta Woking'e geri döndüm ve nerede gelişebileceğimizi görmek için verileri inceledik."
"Artık tribünlerdeki çok sayıda turuncu renkli taraftarı görmek için sabırsızlanıyorum."
Lando Norris de hafta sonu için sabırsızlanıyor.
"Avustralya Grand Prix'sine dönmek için sabırsızlanıyorum. Melbourne eğlenceli bir pist ve yerel taraftarlar yarış sırasında harika bir atmosfer yaratıyor."
"Geçen hafta fabrikaya dönecek mühendislerle birlikte sezonun ilk iki yarışını analiz ettik ve Melbourne'e hazırlandık."
"Bu hafta sonu öğrendiğimiz tüm bilgileri uygulamaya koyacağız ve takım için puan kazanmaya çalışacağız."
Lando Norris, McLaren F1 Team, talks to the media
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"
2024 Avustralya GP Yarış Programı: Erken kalkmaya hazır mısınız?
Mercedes, Melbourne'de "ilk gelişim adımlarını" atmayı hedefliyor
Gasly ve Ocon, Melbourne'ün daha iyi geçmesini umuyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar