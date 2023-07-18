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McLaren: "Hungaroring güncellenmiş MCL60 için iyi bir test olacak"

McLaren bu hafta sonu yapılacak Macaristan GP'de yeni MCL60'ı ciddi bir teste sokmayı planlıyor.

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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Aracına yeni güncellemeler getiren McLaren, son yarışlarda çok iyi performans sergiledi ve Silverstone'da bu yılki ilk podyumunu aldı.

Şimdi Hungaroring gibi orta hızlı virajların yoğun olduğu bir pist var ve takımın güçlü ivmesini koruyup koruyamayacağı büyük bir muamma.

Hafta sonu öncesinde konuşan takım patronu Andrea Stella, şöyle dedi: "Başarılı bir Britanya Grand Prix'sinin ardından, ivmemizi korumak ve MCL60'ın performansından en iyi şekilde yararlanmaya devam etmek üzere Macaristan'a gitmek için sabırsızlanıyoruz."

"Budapeşte Silverstone'dan çok farklı bir pist."

"Orada çok sayıda yavaş viraj var. Güncellenmiş MCL60 için yeni bir test olacak. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, orada verimli bir hafta sonu geçirmeyi umuyoruz".

Lando Norris de Macaristan için heyecanlı olduğunu söyleyip şöyle dedi: "Silverstone'da podyuma çıkmak çok güzeldi ve bu sonuçları devam ettirmek için çok çalışacağız.

"Geçen hafta takımın fabrikasındaydım ve Macaristan'a hazırlanmak için mühendislerle birlikte çok çalıştım."

"Önümüzdeki yarışta hızımızı değerlendirmek için sabırsızlanıyorum. Hungaroring zorlu ve ilginç bir pist. Ayrıca Budapeşte harika bir şehir, bu yarışı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

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