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Formula 1 Hollanda GP

McLaren, Hollanda GP'ye önemli güncellemeler getirdi

McLaren, bu hafta sonu için en büyük güncelleme paketini getiren takım oldu.

Ezel Tan
McLaren MCL38 technical detail

McLaren MCL38 technical detail

Fotoğraf: Giorgi Piola

Hollanda GP öncesinde FIA tarafından yayınlanan rapora göre en büyük güncelleme paketini McLaren getirdi.

İngiliz ekip yeni bir ön fren kepçesi, ön süspansiyon, taban kenarı, arka süspansiyonda küçük bir değişiklik, arka kanat ve kiriş kanat getirdi.

Red Bull yeni bir motor kapağı, halo ve ayna getirirken, Williams'ta yeni bir taban, difüzör, sidepod girişi, motor kapağı ve hava girişi var.

Mercedes, Ferrari ve Aston Martin gibi takımlar herhangi bir güncelleme getirmedi.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler:

  • Red Bull: Motor kapağı, halo, ayna
  • Mercedes: Güncelleme yok
  • Ferrari: Güncelleme yok
  • McLaren: Yeni ön fren kepçesi, ön süspansiyon, taban kenarı, arka süspansiyon, arka kanat, kiriş kanat
  • Aston Martin: Güncelleme yok
  • Alpine: Ön süspansiyon, arka fren kanalı
  • Williams: Taban gövdesi, difüzör, sidepod girişi, motor kapağı, hava girişi
  • RB: Arka fren kanalı
  • Sauber: Güncelleme yok
  • Haas: Ön kanat, burun, ön süspansiyon, deflektör

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