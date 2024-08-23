McLaren, Hollanda GP'ye önemli güncellemeler getirdi

Hollanda GP öncesinde FIA tarafından yayınlanan rapora göre en büyük güncelleme paketini McLaren getirdi.

İngiliz ekip yeni bir ön fren kepçesi, ön süspansiyon, taban kenarı, arka süspansiyonda küçük bir değişiklik, arka kanat ve kiriş kanat getirdi.

Red Bull yeni bir motor kapağı, halo ve ayna getirirken, Williams'ta yeni bir taban, difüzör, sidepod girişi, motor kapağı ve hava girişi var.

Mercedes, Ferrari ve Aston Martin gibi takımlar herhangi bir güncelleme getirmedi.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler: