McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı

McLaren, MCL38'ine yaptığı büyük revizyonun ardından Mayıs ayında Miami Grand Prix'sini kazanmasından bu yana, önemli bir geliştirme getirmemeyi tercih etti ve mevcut olanı optimize etmeye odaklandı. Buna rağmen takım, yükselen bir form grafiği gösterdi.

Woking merkezli takım son zamanlarda Red Bull'un en istikrarlı rakibi olarak ortaya çıktı ve Milton Keynes merkezli rakibini geçerek Takımlar Şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

McLaren , Miami'den bu yana aracına ilk büyük güncellemeyi getirirken, Zandvoort'ta Formula 1 aracında altı önemli değişiklik yaptığını açıkladı.

Pist aksiyonu başlamadan önce McLaren pilotu Lando Norris, Miami'den bu yana büyük bir güncelleme getirmeme nedeninin, getirilen şeyin performans açısından bir adım ileri olduğundan emin olana kadar hiçbir şeye bağlı kalmamak olduğunu söyledi.

Norris'e bu güncellemelerin amacının ne olduğu sorulduğunda, “Daha hızlı gitmek, daha fazla yol tutuşu sağlamak ve böylece daha hızlı gitmek.

“Miami'den bu yana gerçekten bir güncelleme yapmadık. Araca küçük şeyler ekledik ama gerçekten güncelleme olarak adlandırılabilecek hiçbir şey yapmadık. Bunlar sadece ileriye doğru atılan küçük adımlardı, ancak diğer birçok takımın son birkaç yarışta yaptığı gibi performans açısından iyi bir adım atılmadı.”

“İyi anlamda, bir şeyleri iyi anlamaya çalışmak için zaman ayırdık ve diğer takımların araca bir şeyler koyduğunu ve bunların işe yaramadığını gördük.”

“Bundan kaçındığımızdan emin olmak istedik. Bu yüzden sabırlıydık. Son dört yarışta bunun bedelini ödediğimizi düşünüyorum ama güncelleme yapan diğer takımlara kıyasla harika yarışlar çıkardık.” diye cevapladı.