McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı
McLaren Zandvoort Formula 1 yarışına yenilenmiş MCL38 ile katılıyor.
McLaren, Miami'den bu yana aracına ilk büyük güncellemeyi getirirken, Zandvoort'ta Formula 1 aracında altı önemli değişiklik yaptığını açıkladı.
Woking merkezli takım son zamanlarda Red Bull'un en istikrarlı rakibi olarak ortaya çıktı ve Milton Keynes merkezli rakibini geçerek Takımlar Şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
McLaren, MCL38'ine yaptığı büyük revizyonun ardından Mayıs ayında Miami Grand Prix'sini kazanmasından bu yana, önemli bir geliştirme getirmemeyi tercih etti ve mevcut olanı optimize etmeye odaklandı. Buna rağmen takım, yükselen bir form grafiği gösterdi.
Ancak son haftalarda aracının potansiyelini koruyan McLaren, Hollanda Grand Prix'sine bir dizi değişiklikle çıktı.
McLaren, FIA'ya gönderdiği ve aracındaki yenilikleri açıklayan belgede, değişiklik yapılan temel alanları özetledi.
Bunlar:
- Aerodinamik yükü iyileştirmek için aşağı yönde hava akışı koşullarını iyileştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan yeni fren kepçesi
- Ön fren geometrisindeki değişen hava akışını optimize etmeye yardımcı olmak için revize edilmiş ön süspansiyon
- Bu alana daha fazla yer basma kuvveti eklemek ve alt tarafın geri kalanında akış yönlendirmesini iyileştirmeye yardımcı olmak için yeni taban kenarı.
- Arka köşe, difüzör ve kiriş kanadı alanındaki akış yönlendirmesini iyileştirmek için modifiye edilmiş arka süspansiyon
- Zandvoort tipi pistlerin taleplerine yönelik performans hedefleyen yeni yüksek yere basma kuvvetli arka kanat
- - Değiştirilmiş arka kanat ile birlikte çalışacak yeni kiriş kanadı.
McLaren MCL38 technical detail
Photo by: Giorgio Piola
Pist aksiyonu başlamadan önce McLaren pilotu Lando Norris, Miami'den bu yana büyük bir güncelleme getirmeme nedeninin, getirilen şeyin performans açısından bir adım ileri olduğundan emin olana kadar hiçbir şeye bağlı kalmamak olduğunu söyledi.
Norris'e bu güncellemelerin amacının ne olduğu sorulduğunda, “Daha hızlı gitmek, daha fazla yol tutuşu sağlamak ve böylece daha hızlı gitmek.
“Miami'den bu yana gerçekten bir güncelleme yapmadık. Araca küçük şeyler ekledik ama gerçekten güncelleme olarak adlandırılabilecek hiçbir şey yapmadık. Bunlar sadece ileriye doğru atılan küçük adımlardı, ancak diğer birçok takımın son birkaç yarışta yaptığı gibi performans açısından iyi bir adım atılmadı.”
“İyi anlamda, bir şeyleri iyi anlamaya çalışmak için zaman ayırdık ve diğer takımların araca bir şeyler koyduğunu ve bunların işe yaramadığını gördük.”
“Bundan kaçındığımızdan emin olmak istedik. Bu yüzden sabırlıydık. Son dört yarışta bunun bedelini ödediğimizi düşünüyorum ama güncelleme yapan diğer takımlara kıyasla harika yarışlar çıkardık.” diye cevapladı.
Williams ilk büyük güncellemeyi yaptı
McLaren, Hollanda GP'sine büyük bir güncelleme getirme konusunda yalnız değil; Williams da sezonun ilk aşamasını FW46'nın ağırlığını azaltmaya odaklanarak geçirdikten sonra aracını oldukça büyük bir şekilde yeniledi.
Dikkatler artık daha geleneksel performans kazanımlarına çevrilmiş durumda. Alex Albon ve Logan Sargeant'ın yarışacağı araçtaki değişiklikler şunları içeriyor:
- Tamamen yeni bir zemin geometrisinin parçası olarak güncellenmiş bir zemin gövdesi
- Difüzörün yeniden şekillendirilmesi
- Üst yüzey alt yüzeyden daha uzun olacak şekilde revize edilmiş sidepod giriş geometrisi.
- Sidepod oluk tasarımı değiştirildi ve motor kapağı profili düzenlendi.
- İç kanallar ve dış aerodinamik yüzeyler yeniden şekillendirilerek yeni ana yuvarlanma çemberi geometrisi
Sonuncusu aynı zamanda ağırlık kazançları da sağladı.
Albon, yılın zorlu geçen ilk yarısının ardından, bu geliştirmenin Williams'ın sezonun geri kalanında puan kazanma şansını artıracağını umuyor.
“Bunun bu yıl yaptığımız ilk gerçek güncelleme olduğunu söyleyebilirim.”
“Bakalım bizi nereye götürecek.”
“Sanırım biraz dayanabildik. Biraz ağırlık da var, bu da araçtan çıkarıldığında her zaman daha iyi olur. Bu da bizi biraz daha yukarılara taşıyacaktır.” diye açıkladı.
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