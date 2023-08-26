McLaren, Hollanda GP arka kanadıyla nasıl daha verimli olmayı hedefliyor?

McLaren yaz tatili öncesinde güncelleme paketiyle etkileyici bir atılım gerçekleştirmişti. Ancak Woking ekibi bu yılki aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışırken rehavete kapılmıyor.

Ayrıca 2024 öncesinde mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyor ki bir sonraki aracı için daha spesifik bir gelişim yönü belirleyebilsin.

Güncellemenin en önemli kısmı Avusturya Grand Prix'sinde geldi ancak o yarışta sadece Lando Norris'in aracına güncellemeler eklenebildi. Oscar Piastri yeni paketi ilk kez, Norris için güncellemenin ikinci aşamasının geldiği Britanya Grand Prix'sinde tattı.

Başlangıçta üç yarışlık bir güncelleme olarak planlanan yeniliklerin göze çarpan değişiklikleri, ilk kez Mercedes'te görülen yarı parçalı ön kanat planyalarından kenar plakasına geçişti.

McLaren side comparison (Silverstone endplate Inset) Photo by: Giorgio Piola McLaren MCL60 new front wing, British GP Photo by: Giorgio Piola

Macaristan Grand Prix'sine gelindiğinde takım, halihazırda tanıttığı parçaları daha iyi anlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğundan, güncelleme paketinin üçüncü aşamasının tanıtımının ertelendiğini duyurdu.

Hungaroring'in yüksek yere basma kuvveti doğası göz önüne alındığında, bu pist için planlanan güncellemeler büyük olasılıkla revize edilmiş bir arka kanat düzenine odaklanmıştı ve o güncelleme şimdi Hollanda Grand Prix'sine geldi, çünkü takım geride kaldığı Belçika GP'sinden sonra yoluna devam etmeye çalışıyor.

Yeni arka kanadın ilk olarak Alpine tarafından Monako GP'sinde tanıtılan bir tasarım konseptinden ilham aldığı görülürken, AlphaTauri de bu tasarım yönünü takip etti ve kanadın uç kısmı, kenar plakasıyla süreksizliği zorlamak için tamamen elden geçirildi.

Benzer bir başka tasarım da Aston Martin AMR23'te eşzamanlı olarak ortaya çıktı ve o zamandan beri Mercedes ve Ferrari tarafından benimsendi, bu da bu bölgedeki düzenlemelerde yorumlama alanı olduğunu gösteriyor.

Bu durum, bu varyantlardan biri nihayetinde kazanmadan önce muhtemelen uzun süreli bir mini geliştirme savaşına yol açacaktır.

Alpine A523 rear wing Photo by: Giorgio Piola Mercedes W14 rear wing end plate Photo by: Giorgio Piola

Alpine, AlphaTauri ve McLaren tarafından tercih edilen çözümde, uç bölümü üst kanadın bir uzantısı haline gelirken, aynı zamanda kanat ucunun girdap yönünü değiştirmek için şüphesiz ayarlanacak ek bir uç sağlar.

Ana planyanın, kenar plakasının ve arka kesimin şekli, tasarımın sağladığı yeni koşullara daha iyi uyacak şekilde değiştirilebilir ve değiştirilecektir.

McLaren ayrıca arka kanatta yapılan değişikliklerle eşzamanlı olarak revize edilmiş bir kiriş kanat düzenini de tanıttı çünkü takım, aşağı kuvveti artırırken aynı zamanda araç tarafından üretilen sürtünmeyi de azaltmaya çalışıyor.

Hem arka hem de kiriş kanatlarının verimliliğindeki artış sadece aerodinamik çıktı açısından önemli değil, aynı zamanda hem yakıt hem de enerji kullanımı açısından güç ünitesinin nasıl kullanılabileceği üzerinde de bir etkiye sahip.

McLaren MCL60 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Spa'daki düşük düzlük hızlarının arkasındaki ana neden, özellikle düşük yere basma kuvveti donanımında verimlilik eksikliğiydi.

Takım patronu Andrea Stella, McLaren'in yaz aylarındaki büyük güncelleme paketini geliştirirken henüz düşük sürtünme özelliğine öncelik verecek zamanı olmadığını, takımın gelecek haftaki İtalya Grand Prix'si için muhtemelen Las Vegas caddelerinde de kullanılacak bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.