McLaren, Hilton ile kontrat yeniledi

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McLaren ve Hilton arasındaki anlaşma, 2005 yılından bu yana devam ediyor. İki taraf geride kalan yaklaşık 17 yıllık süre içerisinde başarılı bir işbirliğine sahiplerdi.

Yapılan anlaşma kapsamında McLaren, gittiği ülkelerde Hilton'la ortak çalışıyor ve bu yıl takvimde 23 yarış olduğu düşünüldüğünde ortaklık daha da önem kazanacak.

McLaren Racing ve Hilton, bu kapsamda 2021 sonunda biten kontratı, uzun vadeli olarak tekrar uzattılar ve gelecekte birlikte çalışmayı sürdürecekler.

Hilton markasının logoları yeni McLaren MCL36 aracı üzerinde yer almaya devam edecek. Fakat hangi kısımlarda yer alacağı belli değil.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown şunları söyledi: "McLaren Formula 1 takımının uzun süreli ve güvenilir partnerlerinden birisi olan Hilton ile ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz."

"Hilton, müşterilerine en üst düzeyde seyahat ve macera deneyimi sunan küresel bir markadır."

"Ortaklığımızın bir parçası olarak, dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve taraftarlar için, deneyimimizi ve seyahat etme yaklaşımımızı bir araya getiren ortak kampanyalar yürütmeye devam edeceğiz.”

McLaren'ın yeni anlaşmalarının da bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images