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McLaren henüz WEC ve Formula E konusundaki kararını vermedi

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, henüz Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Formula E'ye geçip geçmeyecekleri konusunda bir karar almadıklarını söyledi.

McLaren henüz WEC ve Formula E konusundaki kararını vermedi
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Şu anda McLaren, Formula 1 dışındaki serilerde yer almayı gözden geçiriyor ve olası seçenekler arasında Formula E ile WEC de var.

The Race geçtiğimiz günlerde  McLaren'ın Mercedes'in fabrika ekibiyle beraber Formula E'ye geçebileceği iddiasını ortaya atmıştı.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, Formula E ve WEC ile ilgilendiklerini doğruladı ancak her iki projeyle ilgili kararların birkaç ay içinde vereceklerini belirtti.

Brown,  RACER ile olan son röportajında şöyle dedi: "Henüz Formula E veya WEC konusundaki kararımızı vermedik."

"Extreme E serisine katılmaya karar verdik, IndyCar ekibini satın aldık ve 2023'te orada üç araca sahip olmak istiyoruz."

"Juan Pablo Montoya, Indy 500'de takımımız adına yarışacak ve yıl sonuna doğru birkaç yarış daha yapması mümkün. Fakat bu 2023 planlarımıza bağlı.  Şu anda tamamen bu projelere odaklandık ve yeni bir rüzgar tüneli inşaatı ile de uğraşıyoruz."

"Başlangıçta, Aralık ayında bir karar almak istemiştim, bu teknik nedenlerden kaynaklanıyordu. O noktada bir karar vermemiz gerektiğini hissetmiştim. Fakat şimdi epeyce hazırlık çalışması yaptığımızı düşünüyorum, üç ila dört aylık bir dilimimiz daha olduğunu düşünüyorum."

"Her iki seriyle de (Formula E ve WEC) ilgileniyoruz ama bu projeler bizi diğer şampiyonalardan uzaklaştırmamalı ve ticari olarak uygulanabilir olmalı. Ekonomik şartlar şu anda McLaren'da başladığım zamandan (2016'nın sonunda) çok daha iyi fakat bu yolda devam ettiğimizden emin olmalıyız."

"İki seriyi de seviyorum ve ikisinde de rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum. Her iki seride de nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz ama karar vermek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Önce yeni Formula 1 aracını tanıtmamızı istiyorum ve sonrasında yılın ilk çeyreğinde bir karar vereceğiz."

"Bundan sonra kalırsa, 2023'te Formula E'de ilk kez yer almak ve 2024'te WEC'e dönüş için hazırlanmak, teknik olarak zor olacak."

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Fotoğraf: McLaren

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