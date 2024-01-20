McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

F1'deki en başarılı sezonunu geride bırakan Norris, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri'nin iki katından fazla puan toplayarak ve yedi podyum elde ederek Woking merkezli takımın lider pilotu olma konumunu güçlendirdi. Podyum sayısı, Norris'in takımla geçirdiği ilk dört sezonda elde ettiklerinden daha fazlasıydı.

Buna karşı takım patronu Andrea Stella, Norris konusunda henüz zirveye ulaştıklarını düşünmüyor.

Her ne kadar istikrarlı bir şekilde puan toplasa da, Norris zaman zaman kötü sonuçlar altı ve pahalıya mal olan birkaç hata yaptı: Suudi Arabistan GP'sinde Q1'de duvara çarptı, Barselona'da startta çarpıştı ve Las Vegas'taki ilk yarışta kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Norris'in hatalarının nereden kaynaklandığı sorulduğunda Stella, "Pistte tanımlanması gereken tek bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Bence şampiyonlarla uğraşırken, profesyonel sporda bu kadar üst düzey bir performans sergilerken, fırsatlara çok bütünsel olarak bakmanız gerekir."

"Ve bence her şey birbiriyle oldukça bağlantılı - örneğin fiziksel durum zihinsel durumla bağlantılı, bu da genel olarak iyi olma hali ve takım içindeki entegrasyonla bağlantılı. Tüm bu savaşlar Lando'nun tarafında çok güçlü."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Andrea Stella, sürücüler Piastri ve Norris ile birlikte

"Oyun o kadar rekabetçi ki sürekli olarak zirvede olmanız gerekiyor. Farkı yaratan da bu. Gerçekten en üst potansiyel değil. Özellikle Lando'nun ne kadar iyi olduğu neredeyse henüz keşfedilmemiş durumda."

"Bazen bir araya getirebildiği bazı performanslarla bizi şaşırtıyor. İlk sektörde 0.2 - 0.3 sn kaybettikten sonra Brezilya'daki sprintte aldığı pole pozisyonunu düşünün. Diğer beş virajda pole pozisyonunu nasıl elde etti? Bu inanılmazdı."

"Ancak bu tür bir sporda farkı yaratan şey istikrardır. Ve bence Max [Verstappen] ne kadar istikrarlı bir şekilde güçlü performans gösterebileceğiniz konusunda gerçekten yeni standartlar oluşturuyor." dedi.

Bu gerçekten en yüksek potansiyel değil. Özellikle Lando'nun ne kadar iyi olduğu neredeyse henüz keşfedilmemiş durumda. Andrea Stella

Max Verstappen geçen yıl 22 yarışta 21 podyum derecesi elde ederek 2021'de elde ettiği 18 podyum sayısını geride bıraktı.

Bu arada Norris, pek hoşlanılmayan hiç zaferi kazanmadan elde edilen en çok podyum (13) ve puan (633) rekorunu Nick Heidfeld ile paylaşıyor.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Norris, en üst basamakta olmasa da podyumun müdavimlerinden biri haline geldi

McLaren pilotu, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun kazandığı 2021 İtalya GP'yi ve pist dışına çıktığı ve bir hava durumu kumarının ardından liderliği kaybettiği Rusya GP'yi kaybettikten sonra, geçen yıl Silverstone'da Verstappen'e dört saniyeden daha az farkla yakındı ve Singapur'da Carlos Sainz'a zafer için meydan okudu.

Sık sık kendini eleştiren Norris, ilk galibiyetini aldıktan sonra daha rahat olacak mı?

Stella, bu soruyu "Bence ilk zafer her zaman bir şekilde en önemlisidir, değil mi? Çünkü beraberinde biraz güven getiriyor. Sanırım diğer bazı şeyler biraz daha kolay oluyor."

"Ancak, şu anda bunun mümkün olmamasının ana nedeninin Lando'yu sürekli olarak zafer için rekabet edecek koşullara sokmamamız olduğunu söyleyebilirim."

"Lando ilk yarışını kazandığında, [bu] çok güzel bir an olacak. O buna hazır. Önemli olan bizim hazır olmamız [ve] ona fırsatları değerlendirebileceği bir araç sağlamamız." şeklinde cevaplıyor.

Norris'in çaylak takım arkadaşı Piastri, sürpriz bir şekilde Katar'daki sprint yarışını kazanarak kendisinden daha deneyimli takım arkadaşından önce bir F1 yarışı kazanmayı başardı.

Piastri'nin Norris'ten önce ilk grand prix zaferini kazanmasının ne kadar baş ağrıtacağı sorulduğunda Stella, "Oscar'ın ilk zaferini kazanmasını sorduğunuzda ve baş ağrısından bahsettiğinizde, benim tepkim baş ağrısı olmaz. Şöyle dedim: 'Vay canına, bunu dört gözle bekliyorum'."

"Geçen yıl Red Bull'da yaşananları göz önünde bulundurursak bu inanılmaz bir sonuç olurdu, çünkü başka kimseye pek yer kalmamıştı."

"Bence Oscar'dan bir zafer alırsak, bu inanılmaz bir duygu olur ve Lando için de inanılmaz bir duygu olur çünkü yarış kazanabilecek bir aracımız var demektir."

"Kendimi bir saniyeliğine Lando'nun zihnine yansıtsam, sanırım onun ne kadar adil bir yarışçı olduğunu fark ederdim. O çok adil bir insan ve kendine şunu sorar: 'Oscar'ın yapabildiğinin aynısını yapmak için neyi daha iyi yapmam gerekiyor?" şeklinde cevap verdi.

Red Bull'un Norris'i cezbetmediğinden emin olmak

Fotoğraf: Erik Junius Verstappen Zandvoort'ta Norris ile sohbet ediyor

McLaren, 2023 sezonunun ilk yarısında puan almakta zorlanırken, sonrasında istikrarlı bir podyum mücadelecisi haline geldi. Norris'in takımda kalmasını sağlamak için McLaren'ın bu yıl ileri yönde adım atması gerekebilir.

İngiliz pilotun 2025 sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Red Bull'un onu gelecekte Verstappen'in takım arkadaşı yapmaya istekli olduğu biliniyor.

Stella, CEO Zak Brown'a çok benzer bir duruş sergileyerek, "Tek yapmamız gereken ona içinde olmak istediği ortamı sağlamak. Sonrasında rakibimize geçmek yerine burada kalacağından eminim. Bu hiçbir zaman benim tarzım olmadı." dedi.