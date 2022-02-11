McLaren: "Hedefimiz ön bölümle arayı biraz daha kapatmak"

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McLaren patronu Andreas Seidl, 2022 Formula 1 aracının lansmanında yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Seidl, şöyle dedi: "Yarışsız geçen birkaç ayın ardından McLaren olarak hepimiz, piste geri dönmekten ve Formula 1 kurallarının bu yeni dönemini keşfedecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

"Takım, geçen yıl boyunca MCL36'yı geliştirmek için büyük çaba sarf etti ve bu yeni araçların tasarımında ve üretiminde bulabileceğimiz fırsatlardan faydalanmak istedi."

"Formula 1 ve FIA, bütçe sınırına ek olarak, daha yakın yarışlar ve daha adil bir mücadele sağlamak amacıyla bu yeni teknik ve sportif düzenlemeleri geliştirmede büyük bir iş çıkardı."

"Lando, 2021'de, dört podyum ve bir pole pozisyonu alarak sezonun önde gelen performanslarından birisini sergiledi. İlk yarış zaferine çok yaklaştı ve bunu tam olarak kazanmayı başaramamış olsa da, dünyaya yarış kazanabilecek seviyede olduğunu kanıtladı."

"MCL35M'e olan adaptasyonu beklediğinden daha zor olan Daniel ise sezonun ikinci yarısında güçlü bir performans sergiledi ve McLaren'a 2012'den bu yana ilk galibiyetini getirdi. Sezon boyunca zor anlar yaşasa da, Daniel'in yeteneğini, kararlılığını ve marka için olumlu tutumunu görmüş olduk ve bu yeni zorlukların üstesinden gelmek adına 2022'ye daha iyi hazırlandık."

"Daniel ve Lando, spordaki en rekabetçi sürücü kadrolarından birisini oluşturuyorlar. Woking'deki her bir takım üyesinin muazzam seviyede çaba, tutku ve kararlılık gösterdiği MCL36 ile neler yapabileceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz. Büyük taraftarımızın sezon boyunca Lando, Daniel ve MCL36'da bize destek vereceklerini umuyoruz. Dünya çapında hissettiğimiz destek, bizim için gerçekten ilham verici."

"Bu sezon için hedefimiz açık ve önceki yıllarla aynı: Gridin ön tarafıyla olan farkı daha da kapatmak istiyoruz. Aynı zamanda karşılaşacağımız zorlu mücadeleyi biliyoruz ve buna saygıyla yaklaşıyoruz. Yolculuğumuzda, tam olarak nerede olduğumuza dair gerçekçi bir anlayışa sahibiz. Kullanılabilir durumda olduklarında, sporumuzun zirvesinde rekabet edebilmemizi sağlayacak olan olan kilit altyapı yatırımları üzerinde çalışıyoruz."

"Takımın her bir üyesine, yeni MCL36'mızı yakında piste çıkarabilmek adına ortaya koydukları sıkı çalışma ve bağlılık için teşekkür ederiz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: McLaren