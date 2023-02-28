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McLaren: "Hedefimiz ilk dörde geri dönmek"

McLaren patronu Andrea Stella, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP öncesinde hedeflerinin ilk dörde geri dönmek olduğuna vurgu yaptı.

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McLaren: "Hedefimiz ilk dörde geri dönmek"
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McLaren, sezon öncesi testlerinde güçlü bir izlenim bırakamadı ve araca ait verilerin pek de istenildiği gibi olmadığına dair yorumlar vardı.

Takım da bu bilgileri doğruladı ve ilk yarışların kendisi için zor geçmesini beklediklerini açıkladı.

Bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP öncesinde takım patronu Andreas Seidl ve yarış pilotları bazı açıklamalarda bulundular.

Lando Norris, şöyle konuştu: "Sonunda yarış haftası geldi!"

"MCL60'a geri dönüp, piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Formula 1'de beşinci sezonuma giriyorum fakat piste çıkmak ve sezonu başlatmak için her zamanki kadar heyecanlıyım."

"Testlerde bazı zorluklar vardı ancak olmak istediğimiz yere dönmek ve ilerlemeye devam etmek için çok çalışıyoruz."

"Araç hakkında çok şey öğrendik ve bazı noktalardan en iyi performansı almak adına ince ayarlamalar yaptık."

"MCL60'ın yapımındaki çalışmaları ve bizi yarışa sokmak için harcadıkları çaba için tüm takıma teşekkür ederim."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton

Oscar Piastri ise ilk yarışının kolay olmayacağını düşünüyor fakat oldukça heyecanlı.

"Formula 1'deki ilk yarışım için heyecanlıyım ve bunun Papaya ile olması gerçekten çok özel. Formula 1'deki ilk yarışım için uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden bu anın gelmiş olması harika."

"Önümdeki zorluklar ve rekabet için kendimi hazır hissediyorum. Son yarışımdan bu yana uzun bir süre geçti, bu yüzden tekrar yarışmak için sabırsızlanıyorum. Son birkaç aydır takımla birlikte yaptığım çalışmalar ve McLaren ile taraftarlardan gördüğüm karşılama sayesinde yeni sezona iyi şekilde hazırlandım."

"Hâlâ öğrenmem ve MCL60 ile ilgili kafamda oturtmam gereken şeyler var. Takım olarak da, olmak istediğimiz yere ulaşmak için yapmamız gereken çok iş var fakat sezon için iyimser hissediyorum.

Takım patronu Andrea Stella "ufukta bazı zorluklar var" diyerek taraftarları uyardı ve şunları ekledi: "Gridin nasıl şekilleneceği konusunda tahminde bulunmak için henüz çok erken fakat yıl içerisinde en iyi dört takım arasında yeniden girmeyi hedefliyoruz. Bunun zor olacağını ve yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz ancak sezonun geneli için iyimseriz."

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