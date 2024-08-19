McLaren: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

McLaren, Lando Norris'in Miami'de ve Oscar Piastri'nin Hungaroring'de elde ettiği ilk galibiyetleriyle bu sezon iki pilotunu da yarış galibi yaptı.

Max Verstappen sezona yaptığı mükemmel başlangıçla şampiyonada 78 puan farkla rahat bir konumda, ancak McLaren ve Red Bull arasındaki fark yalnızca 42 puan.

Ayrıca Red Bull'da Sergio Perez sezonun orta bölümünde form mücadelesi verdiği için McLaren, aracın potansiyeline uygun performans gösteren iki sürücüye sahip.

Brown daha önce Perez'in formunun şampiyonada belirleyici bir rol oynayacağını söylemişti ve takım CEO'su son 10 yarış kala takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Brown, DAZN'a verdiği demeçte McLaren'in 2024 hedefleri sorulduğunda, "Dünya şampiyonluğu. Kesinlikle hedefimiz bu."

"Oyun devam ediyor ama kolay olmayacak."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence çok güçlü bir takımımız var ve şampiyonluk mücadelesi çok yakın geçiyor."

"Bulunduğumuz yeri seviyorum, şu anda McLaren'dan başka bir yerde olmak istemezdim."

McLaren'in formu konusunda sadece Red Bull değil, Mercedes de endişelenmek zorunda.

McLaren sezonun başlarında atağa geçerken, Mercedes W15 ile büyük bir atılım yaptı ve sezonun ilk yarısını dört yarışta üç galibiyetle kapattı.

McLaren, Red Bull'u koltuğundan etmek için Mercedes'le mücadele ederken Brown, takımının tüm rakiplerini eşit düzeyde hayranlık ve endişeyle izlediğini söyledi.

"Bütün rakiplerimiz konusunda endişeliyiz. Mercedes kesinlikle formunu buldu."

"Bu yüzden bizim için zor bir olacağını düşünüyorum. Ferrari biraz formdan düşmüş gibi görünüyor ama sadece birazcık. Yani bir güncelleme ile geri dönebilirler."