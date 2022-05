McLaren, Hamilton'a hakaret ettiği iddia edilen bir çalışanının paylaşımlarını araştırıyor

Yapılan bu sosyal medya paylaşımlarıyla, 2007-2012 arasında McLaren için süren Hamilton'ın hedeflendiği söyleniyor.

İddiaya göre bu paylaşımlar, bir McLaren çalışanının kişisel Twitter ve Facebook hesaplarından yapıldı. Şu anda bu hesaplar, çalışanın TikTok hesabıyla birlikte silinmiş durumda.

Paylaşımların, birkaç yıldır yapıldığı ve Hamilton'ın Aralık 2021'de şövalye unvanını almasına kadar sürdüğü söyleniyor.

Şövalyeliğinin yanı sıra, Brezilya sıralama turlarından diskalifiye edilmesi ve COVİD nedeniyle 2020 Sakhir Grand Prix'sini kaçırması da dahil olmak üzere, kariyerinin bazı önemli anları hakkında Hamilton'a yönelik küfür içeren paylaşımlar yapıldığı bildiriliyor.

Bu hesabın ayrıca, Formula 1'in 2021 yılında Twitter hesabından Hamilton'ı etiketleyerek yaptığı paylaşıma küfürlü bir yanıt verdiği söyleniyor.

McLaren, bu mesajların araştırılacağından emin olmak için Twitter'a gitti ve paylaşımların, hiçbir şekilde takımın değerleriyle uyuşmadığını açıkça belirtti.

Takımın yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "Bu yorumların, McLaren'ın kültürü ve değerleriyle tamamen ters olduğunu düşünüyoruz."

"Bu meseleyi son derece ciddiye alıyoruz ve öncelik haline getirerek araştırıyoruz."

Lewis Hamilton climbs out of his McLaren MP4-22

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images