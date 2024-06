McLaren, hâlâ yüksek hızlı virajlar için "yapılacak işler" olduğunu düşünüyor

Woking merkezli takım, düşük hızlı virajlarda başarılı bir ilerleme kaydettikten sonra şimdi de yüksek hızlı virajlarda iyileştirmeler yapması gerektiğini kabul etti.

McLaren, Miami Grand Prix'inden bu yana MCL38 ile büyük bir adım atarak Red Bull'un ana rakibi olarak öne çıktı. Miami yarışını kazanan Lando Norris, son dört grand prix'in üçünde ikinci sırada yer aldı ve takımının zafer kazanma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak McLaren artık Red Bull'un ensesinde olsa da takım patronu Andrea Stella, takımın bu başarıya güvenip işlerinin bittiğini düşünmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun yerine, takımın düşük hızlı virajlarda etkileyici kazanımlar elde ettiği açık olsa da şimdi hızlı virajlardaki daha önce sahip olduğu avantajı geri kazanmak için odaklanmaları gerektiğini düşünüyor.

Stella, geçen hafta sonu düzenlenen İspanya GP'sinin, virajların hız aralığı sayesinde McLaren'in rakiplere göre yerini belirlediğini söylüyor.

Photo by: Erik Junius

"İkinci sektöre bakarsak, tüm hafta sonu boyunca çok rekabetçi olduk."

"Ve bu, orta ve düşük hızda yaptığımız iyileşmenin bir göstergesi."

"Ama, daha önce tartıştığımız gibi, aslında şimdi yüksek hızda yapacak işlerimiz var." dedi.

Stella, arabanın son güncellemeler sonrasında yüksek hızlı virajlarda daha kötü olmadığını, ancak diğer alanlarda olduğu kadar ileri gitmediğini belirtti.

"Arabanın karakterini değiştirebildik ve şimdi hız aralığında iyi çalışan bir arabamız var; bu, 12 ay önce zayıf noktamızdı,"

"Ama bu nesil arabalarla, bir yerde kazanırsınız ve başka bir yerde biraz kaybedersiniz. Ve sadece gelişiminize devam etmelisiniz."

"Yüksek hızda daha kötü değiliz. Sadece diğer alanlarda olduğu kadar iyileştirmedik ve diğer takımlardan bazıları iyileştirdi."

" Red Bull kesinlikle yüksek ve çok yüksek hızda iyi durumda.” diye açıkladı Stella.

Watch: F1 2024's Most Interesting Tech Upgrades So Far