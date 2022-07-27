McLaren hâlâ Bahreyn GP'de yaşadıklarının şokunu hissediyor

Haberi dinle

Woking merkezli takım, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde fren sorunu yaşamış ve bu sorun ilk yarışta da devam etmişti.

Bu sorun o kadar büyüktü ki, takımın yeniden öne dönebilmek için bir iyileştirme planı hayata geçirmek zorunda kaldı. Takımın uyguladığı bu program sonucunu veriyor çünkü İngiliz ekibi, Alpine ile dördüncülük mücadelesi veriyor.

Ancak McLaren'ın uygulamış olduğu bu programın miraslarından birisi, her yarışa sürekli olarak yeni parçalar getirmek yerine bir dizi aralıklı büyük güncellemeyi tercih etmesi oldu. Bu durum, daha sık aralıklarla güncelleme getiren rakipleri karşısında McLaren'ın zaman zaman zorlanmasına neden oldu.

Takımın Teknik Patronu James Key, ilk yarışta yaşadıkları sıkıntıların ardından bu stratejiye geçmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Key, "Size gerçekten dürüst olmam gerekirse, Bahreyn'deki gibi bir şok yaşamanızın ardından bir plan yapmanız gerekiyor. Bir plan yaptığınızda, her şey bir doğrultuda ilerler çünkü planı dizginlemek çok zordur."

"Gittiğim her takımda bunu vurgularım: Başlangıçta iyi bir yarış geçirirseniz, daha özgür olursunuz. Ancak şok edici bir durum olursa, bu durumda 'Aman Tanrım, neredeyiz?' diye sorarsınız. Biz belki de böyle bir durum olduğunu düşündük."

"Neyse ki öyle değildi ancak öyle olabilirdi. Bu durumda, 'Tamam, bunları yapacağız. Şu şu yarışlarda büyük adım atacağız.' demeniz gerekir."

"Ve hâlâ bunun etkilerini yaşıyoruz. Adım adım ilerlerseniz, bu iş gücü üzerinde kesinlikle daha kolay ve daha verimli olur. Ancak bu, ilk yarıştan sonra biraz artçı sarsıntı oldu. Aynı şekilde, herkese geliştirme planına bir yapı kazandırıyor ve takımın uyduğu net teslim tarihleri veriyor. Daha esnek yaklaşımda olmayı çok isterdim ama şu anda bulunduğumuz yer burası." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Key, McLaren'ın orta sıra mücadelesinin önünde yer aldığını ancak zaman zaman bazı pistlerde, rakiplerin güncellemelerine göre güç dengelerinde değişiklik olabildiğini düşünüyor.

Key, "Bu sporda kısa süreli bellek var. Mesela Monako'da Mercedes'ten daha hızlıydık. Bir iki ay sonra ise (Fransa GP sıralamalarını kastederek) 'Vayy, Mercedes'le aynı seviyedesiniz' dendi."

"Bunu daha önce de yaptık. Ancak zamanla, gerçekten bazı kötü yarışlarımız oldu. Gerçek şu ki, biraz ileri yönde adım atmayı bekliyorduk."

"İnsanlar farklı zamanlarda güncellemeler getiriyorlar. Mesela Alpine Silverstone'da bir güncelleme getirdi. Bu yüzden biz, birkaç yarış boyunca onlara kıyasla eski versiyon araçla yarıştık ve sonrasında biz bir şeyler getirdik. İlerledikçe benzer durumun olmasını bekliyoruz." dedi.

Norris, Paul Ricard'daki güçlü formunu yarışa yansıtamamıştı. Key, yeni paketi daha iyi anlamak için biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyor.

Key, "Temel olarak, olmasını gerektiğini düşündüğümüz şeyi bize sağladı. Hâlâ verileri analiz ediyoruz ancak daha da önemlisi, bu güncelleme bize ileri yönde adım attırdı. Daha iyi bir his sağlıyor, bu gerçekten önemliydi."

"Şimdi bunu kullanmalı ve üzerinde çalışarak ondan biraz daha fazla yararlanıp yararlanamayacağımızı görmeli ve farklı pistlerde daha fazlasını öğrenmeliyiz."

"Macaristan'da Mercedes'le olacağımızı söylemiyorum ama mesela Kanada ve Bakü'deki seviyede olabilecek adımı atıp atamayacağımızı görmemiz gerek." dedi.