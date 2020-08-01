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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

McLaren hafta sonunun kalan kısmında güncelleme paketini koruyacak

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McLaren hafta sonunun kalan kısmında güncelleme paketini koruyacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ağu 2020 09:54

McLaren Formula 1 takım patronu Andreas Seidl, Woking merkezli ekibin Cuma günü Silverstone'da denediği aero paketinin amaçlandığı gibi çalıştığını ve hafta sonunu kalan kısmında Carlos Sainz ve Lando Norris'in aracında yer alacağını açıkladı.

McLaren, daha yavaş virajlardaki performansı geliştirmek amacıyla Britanya GP için yeni bir taban, ön ve arka kanat hazırladı.

Sıcak pist sıcaklıkları  ve sert rüzgarlar, yeni parçalar hakkında doğru veriler toplamayı zorlaştırdı. Ancak Seidl, genel düşüncelerinin, bu parçaların aracı geliştirdiği yönünde olduğunu söyledi.

“Tamamlamak istediğimiz bir test programımız vardı, bu güncellemeleri getirmek için son haftalarda ve aylarda çok çalışan takımımıza gerçekten çok teşekkür ederim."

“İlk antrenmanda arka arkaya testler yaptık ve şimdiye kadar analiz ettiğimiz her şeye bakarsak güncellemeler amaçlandığı gibi çalışıyor, bu da doğru yönde ilerlediğimizin iyi bir işareti."

"Rüzgar tünelinde ve burada pistte gördüğümüz şey arasında korelasyona sahip olmak önemli. Aynı zamanda bugünkü sert rüzgarlar nedeniyle de kolay bir gün değildi."

"Böyle karşılaştırmalar yaptığınızda [rüzgar] gerçekten sahip olmak isteyeceğiniz şey değil, çünkü attığımız bu adımlar o kadar küçük ki, ideal şartlarda tutarlı koşullara sahip olmak istersiniz."

"Ancak buna rağmen programın tamamını yaptık ve buna ek olarak araçta bir takım değişiklikler de yaptık, ikinci seans için mekanik tarafta da yaptığımız değişiklikler buna dahil. Bence FP2deki performansa göre, yeniden beklenen aralıktayız."

Koşullar McLaren'ın güncellemeyi tam olarak değerlendirmesini engellerken, Seidl araç üzerinde yapılması gereken işler olduğunu söyledi.

“Sürücüler, aracından dengesinden ve aracın hissiyatından hâlâ memnun değiller."

“Ama aynı zamanda rüzgarlı koşullar ve sıcak pist sıcaklığı konusunda çok dikkatli olmalıyız. Cumartesi günü düşük sıcaklığa sahip olduğumuz zaman doğru sonuçlar çıkacağız. Ve umarım rüzgar da biraz sakinleşecek."

“Sürücülerin aracın zayıflıklarına dikkat çekmesi kolay değil, çünkü rüzgarlı koşullar durumu zorlaştırıyor."

“Ama şimdiye kadar gördüğümüz şeylere bakarsak, güncellemeler istendiği gibi çalıştı."

Sainz'ın aracı biraz hasar görmüştü ancak cumartesi günü kendisini etkilemeyecek.

Seidl, “Sanırım  parçalarından birine zarar veren bir kerbün üzerinden geçti ama bizi çok fazla rahatsız eden bir şey değil." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
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Editör Adam Cooper

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