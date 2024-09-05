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Formula 1

McLaren güncellenmiş zeminini kullanmaktan neden kaçınıyor?

McLaren, F1 şampiyonluk mücadelesini güçlendirmek için güncellenmiş bir zemin hazırlıyor ancak bunu tanıtmadan önce temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Mechanics push Oscar Piastri, McLaren MCL38, to his grid slot

McLaren, Formula 1 aracı için yeni bir taban getirme konusunda geri durduğunu çünkü rakiplerinin karşılaştığı gerileme sorunlarının aynısını yaşama riski olduğunu açıkladı.

Woking merkezli ekip, bu yıl F1 şampiyonluğu için Red Bull ile sıkı bir mücadele içinde ve hem takımlar hem de sürücüler tacını kazanma şansı olduğunun farkında.

Araçlar arasındaki performans farkının çok az olduğu bu dönemde McLaren, güncellemelerden elde edilebilecek herhangi bir kazancın belirleyici olabileceğinin farkında.

Ancak takım, diğer takımların karşılaştığı türden istenmeyen sonuçları tetiklemesi ihtimaline karşı, üzerinde çalıştığı bir zemin güncellemesini uygulamaya koyma konusunda biraz temkinli davrandığını itiraf etti.

2024 sezonu boyunca, yere basma kuvvetini artırmayı amaçlayan yeni zemin tasarımları istenmeyen yan etkiler yarattığında bazı takımlar sorun yaşadı.

Aston Martin'in sezonu Imola'da büyük bir güncelleme ile geriledi, Ferrari İspanya'dan yüksek hızda zıplama ile karşılaştı ve Mercedes Spa gelişimi konusunda bazı sorular yaşadı.

Son zamanlarda Red Bull, karşılaştığı denge sorunlarının Emilia Romagna Grand Prix'sinde tanıttığı yeni zemin tasarımının bir sonucu olup olmadığını sorguluyor.

McLaren takım müdürü Andrea Stella, takımının bu yıl şu ana kadar sezon ortasında herhangi bir engelle karşılaşmamasının anahtarlarından birinin, yalnızca bir büyük güncelleme getirmesi olduğunu ve bu nedenle sorun çıkması riskinin en aza indirildiğini söylüyor.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren, fabrikada güncellenmiş bir zemin üzerinde çalışmalar devam ederken, yeni parçayı tanıtmadan önce çalıştığından emin olana kadar bekleyeceğini de sözlerine ekliyor.

Stella, “Miami'den bu yana kayda değer bir güncelleme yapmadık” dedi ve McLaren’ın diğer takımların güncellemelerle karşılaştığı kaderden neden kaçtığı konusunda şunları söyledi:

“Miami kadar büyük olmayan bir sonraki güncelleme Zandvoort'taydı ve tüm zemini içermiyordu, sadece bir ayrıntıydı. Aracın diğer bazı bölgelerini kapsıyordu.”

“Ancak bazı güncellemeleri getirmememizin bir nedeni var. Düğmeye basmış olsaydık, bu parçalar gerçek otomobil üzerinde tam ölçekli olarak test edildiğinde bazı şüphelerimiz olabileceğini görüyoruz.”

“Bu yüzden, geliştirmenin pistte uygulanabilecek olgunlukta olduğuna kendimizi ikna etmek için acele etmiyoruz.”

McLaren son Hollanda Grand Prix hafta sonunu domine etmeyi başarmış olsa da Stella bu performansın normdan ziyade istisna olduğunu ve araçlar arasındaki farkların minimum düzeyde olduğunu düşünüyor.

Ancak, geçen hafta sonu Monza'da McLaren'ın sıralama turlarında ön sırayı kaptığı ve yarışta çifte podyum elde ettiği tablonun artık her yerde hızlı olabileceğini gösterdiğini düşünüyor.

Stella sözlerine şöyle devam etti: “Bence grid sıralaması, otomobilin baskın bir otomobil olmasından ziyade, sürücülerin mevcut yol tutuşunu yakalayabilmesiyle ilgili.”

“Sadece 1. ve 2. pozisyonlara bakmak yerine gerçek tur zamanlarına bakarsak, en hızlı dört takımın her sürücüsünün griddeki ilk pozisyonu elde edebilecek durumda olduğunu görürüz.”

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