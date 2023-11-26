McLaren, güncellemelerin kötü yol tutuş özellikleri getirip getirmediğini araştırmalı

Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix’inde pole pozisyonunu Max Verstappen’in elinden almakla tehdit ediyordu. Ancak sıralama turlarının son bölümünün son turunda büyük bir kayma yaşadı.

Bu durum Norris'i daha önce attığı turuna güvenmek zorunda bıraktı ve 5. sırada kaldı. Çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ise, antrenmanlarda da büyük önden kaymalarla mücadele etti. Ancak gridde 3. sırada yer almayı başardı.

Takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın ilk olarak Avusturya'da uygulamaya koyduğu bir dizi büyük güncellemenin MCL60'a kötü yol tutuş özellikleri getirip getirmediğini düşünmesi gerektiğini söyledi.

Stella, “Sürüş unsurunun mu yoksa mühendislik unsurunun mu nerede olduğunu anlamak genellikle zordur. Otomobilin bazı durumlarda bu kadar zirve yapan, bu kadar öngörülemez kılan bir özelliği var mı?”

“Sıralama turları öncesi yaptığımız toplantıda, son zamanlarda normalden daha sık görünen bazı sürüş hataları yaşadığımız konusunda kesinlikle haklıydık. İncelememiz gereken bir şey var mı?”

"Kesinlikle iyi yol tutuşu sağlayan bu geliştirmeye, otomobilin bazı koşullarda çok hızlı bir şekilde çok fazla yol tutuşu kaybediyor olabileceğine dair bazı unsurlar ekledik mi?"

“Bu bir hipotez. Bunun kanıtlarla bir ilgisi yok. Ancak bir tür hipotezle çalışırsınız, böylece verilere bakabilir, bir anahtarla bilgilere bakabilirsiniz.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

“Bu kesinlikle önümüzdeki günlerde bu durumlardan ne öğrendiğimize bakmak için kullanacağımız bir anahtar.” dedi.

Herhangi bir pilot hatası olmadığında, McLaren Yas Marina'daki ikinci sektörde Red Bull’a karşı zaman kaybetti. Turun bu bölümü sadece üç yavaş hızda geçilen viraj ve iki uzun düzlük içeriyor.

McLaren, düşük hızda yol tutuşun otomobilin en zayıf unsuru olduğunu geniş çapta kabul etti. Ancak Stella, otomobilin DRS'den en iyi şekilde yararlanamayan arka kanat ayarı tarafından engellendiğini de düşünüyor.

Takım, Monza'da olduğu gibi ultra verimli bir sürüklenme paketi geliştirmek için kaynak ayırmadı.

Stella, “En yüksek hız açısından gördüklerimizden memnunuz. DRS etkisi konusunda, özellikle de kullandığımız kanat üzerinde yapmamız gereken bazı işler olduğunu biliyoruz.”

“Bu, DRS'yi etkili bir şekilde ele alamadığımız nispeten eski tasarımı olan bir kanat.” dedi.