Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

McLaren, güncellemelerin kötü yol tutuş özellikleri getirip getirmediğini araştırmalı

McLaren, 2023'te Red Bull'a meydan okumasını sağlayan güncellemelerin daha sık pilot hatalarına yol açan kötü yol tutuş özellikleri getirip getirmediği hipotezi üzerinde düşünüyor.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yayın tarihi
Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix’inde pole pozisyonunu Max Verstappen’in elinden almakla tehdit ediyordu. Ancak sıralama turlarının son bölümünün son turunda büyük bir kayma yaşadı.

Bu durum Norris'i daha önce attığı turuna güvenmek zorunda bıraktı ve 5. sırada kaldı. Çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ise, antrenmanlarda da büyük önden kaymalarla mücadele etti. Ancak gridde 3. sırada yer almayı başardı.

Takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın ilk olarak Avusturya'da uygulamaya koyduğu bir dizi büyük güncellemenin MCL60'a kötü yol tutuş özellikleri getirip getirmediğini düşünmesi gerektiğini söyledi.

Stella, “Sürüş unsurunun mu yoksa mühendislik unsurunun mu nerede olduğunu anlamak genellikle zordur. Otomobilin bazı durumlarda bu kadar zirve yapan, bu kadar öngörülemez kılan bir özelliği var mı?”

“Sıralama turları öncesi yaptığımız toplantıda, son zamanlarda normalden daha sık görünen bazı sürüş hataları yaşadığımız konusunda kesinlikle haklıydık. İncelememiz gereken bir şey var mı?”

"Kesinlikle iyi yol tutuşu sağlayan bu geliştirmeye, otomobilin bazı koşullarda çok hızlı bir şekilde çok fazla yol tutuşu kaybediyor olabileceğine dair bazı unsurlar ekledik mi?"

“Bu bir hipotez. Bunun kanıtlarla bir ilgisi yok. Ancak bir tür hipotezle çalışırsınız, böylece verilere bakabilir, bir anahtarla bilgilere bakabilirsiniz.”

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

“Bu kesinlikle önümüzdeki günlerde bu durumlardan ne öğrendiğimize bakmak için kullanacağımız bir anahtar.” dedi.

Herhangi bir pilot hatası olmadığında, McLaren Yas Marina'daki ikinci sektörde Red Bull’a karşı zaman kaybetti. Turun bu bölümü sadece üç yavaş hızda geçilen viraj ve iki uzun düzlük içeriyor.

McLaren, düşük hızda yol tutuşun otomobilin en zayıf unsuru olduğunu geniş çapta kabul etti. Ancak Stella, otomobilin DRS'den en iyi şekilde yararlanamayan arka kanat ayarı tarafından engellendiğini de düşünüyor.

Takım, Monza'da olduğu gibi ultra verimli bir sürüklenme paketi geliştirmek için kaynak ayırmadı.

Stella, “En yüksek hız açısından gördüklerimizden memnunuz. DRS etkisi konusunda, özellikle de kullandığımız kanat üzerinde yapmamız gereken bazı işler olduğunu biliyoruz.”

“Bu, DRS'yi etkili bir şekilde ele alamadığımız nispeten eski tasarımı olan bir kanat.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ricciardo: "Engellemelerde her zaman suçlu Sainz oluyordu"
Sonraki haber Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Norris: "Geçmesine izin vermeme rağmen Perez'le çarpışmamız etkileyici"

Norris: "Geçmesine izin vermeme rağmen Perez'le çarpışmamız etkileyici"

Formula 1
Abu Dabi GP

Norris: "Geçmesine izin vermeme rağmen Perez'le çarpışmamız etkileyici" Norris: "Geçmesine izin vermeme rağmen Perez'le çarpışmamız etkileyici"

F1 takım patronları: "F1, sprint yarışları konusunu taraftarlara danışmalı"

F1 takım patronları: "F1, sprint yarışları konusunu taraftarlara danışmalı"

Formula 1
Abu Dabi GP

F1 takım patronları: "F1, sprint yarışları konusunu taraftarlara danışmalı" F1 takım patronları: "F1, sprint yarışları konusunu taraftarlara danışmalı"

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

McLaren
Daha fazlası
McLaren
Norris, kazası için Las Vegas F1 pistini suçlamıyor

Norris, kazası için Las Vegas F1 pistini suçlamıyor

Formula 1
Abu Dabi GP

Norris, kazası için Las Vegas F1 pistini suçlamıyor Norris, kazası için Las Vegas F1 pistini suçlamıyor

McLaren, Abu Dabi'de özel renk düzeniyle yarışacak

McLaren, Abu Dabi'de özel renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Abu Dabi GP

McLaren, Abu Dabi'de özel renk düzeniyle yarışacak McLaren, Abu Dabi'de özel renk düzeniyle yarışacak

Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

Formula 1
Las Vegas GP

Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi" Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

Son Haberler

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol