McLaren: "Güncellemelerden elde ettiğimiz kazanım bir saniye değil"

McLaren, Avusturya ve Britanya Grand Prix'lerinde 'araçtaki hemen hemen her aerodinamik parçanın değişeceği' üç aşamalı bir güncellemenin ilk iki aşamasını tanıttı.

Geçen hafta sonu Macaristan GP'si için planlanan son bileşenler tasarım ve üretim zaman çizelgeleri nedeniyle ertelenmiş olsa da, Norris yarışı lider Max Verstappen'in bir sıra gerisinde tamamladı.

McLaren performans anlamında Mercedes'in önünde görülürken, Mercedes takım patronu Wolff rakiplerinin tur başına bir saniye kazandığını düşünüyor.

Wolff, "McLaren'in bir güncellemeyle diğer herkesi nasıl geride bıraktığını görebilirsiniz, bu kadar güçlenmeyi beklemiyorlardı."

"Her neyse, muhtemelen bir saniye kazandılar. Sezon başında gerçekten güçlü rakipler olarak gördüğümüz Aston Martin ve Ferrari'yi geride bıraktılar." dedi.

Stella, MCL60'a getirilen güncellemelerle elde edilen tur zamanını net olarak açıklamasa da, Wolff'un iddialarını reddediyor.

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Oscar Piastri'nin beşinci ve Norris'in ikinci olduğu Macaristan GP'nin ardından Stella, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, düzgün bir sayısal tahmin yapmadık."

"Aerodinamik haritalarda gördüklerimize dayanarak kendi tahminimizi yaptık. Sonra bunları simüle ettik ve bu bize bir sayı verdi, bunu sizinle paylaşamam ama bir saniye değildi."

"Bence bir şekilde aracın gelişimi lastiklere de yardımcı oluyor, bu da size daha fazla tur zamanı avantajı sağlıyor."

Stella, Belçika GP'si öncesinde beklentilerini kontrol etmeleri gerektiğini düşünüyor ve McLaren'in düşük hızlı virajlarda hâlâ kendini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Stella, "Buradan kesinlikle orta hızda ilerleme kaydettiğimiz için cesaretlenmiş olarak ayrılıyoruz."

"Rakiplerimizle karşılaştırdığımızda bunu kesinlikle görüyoruz."

"Ayrıca düşük hızlı üç virajda zaman kaybettiğimizi de görüyoruz... Bu da düşük hızda hâlâ yapmamız gereken işler olduğunu gösteriyor." dedi.