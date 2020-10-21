McLaren, güncelleme paketine ihtiyaç duyduğundan emin

Eifel Grand Prix’sinde yeni aero paketini sadece Sainz kullanabildi. Fakat sıralama turlarında ve yarışta iyi bir denge tutturmakta zorlandıktan sonra İspanyol sürücü, bunun ileriye atılmış bir adım olduğu konusundaki kararsızlıklarını iletti.

İlk 3’ten çok uzakta geçen bir yarış sonrasında Sainz: “Bugün sahip olduğum araçla podyum için savaşamadım, ama 2 yarış önce sahip olduğumla belki savaşabilirdim.”

Fakat Sainz’in kararsızlıklarına rağmen McLaren takım patronu Andreas Seidl, takımın yeni parçaların potansiyelinden emin olduğunu söyledi.

Seidl kilit noktanın doğru araç ayarını bulmakta olduğunu söyledi, çünkü rüzgar tünelinde görülen potansiyeli tam aktif edecek şeyin bu olduğunu belirtti.

Seidl açıkladı: “Günün sonunda farklı bir araç burnu kutusu konseptinin gücüne inanıyoruz.”

“Tabii ki takımın aero yaklaşımından çok farklı bir konsept, o yüzden paketin tüm gücünü ortaya çıkarmak için zamana ihtiyacımız olacağı belliydi.”

“Bence şu ana kadar gördüklerimize göre doğru ayarı ve aracın en iyi olduğu halini bulmak için sadece zamana ihtiyacımız var.”

“Paketin potansiyelinde arttırılacak yönler görüyoruz. Ama genel olarak bu araç düzeniyle virajlarda istediğimiz gelişmeyi yakalayamadık. Bizim de bunun üstünde çalışıp sonraki adımı Portimao’da atmamız gerekiyor.”

McLaren, Racing Point ve Renault’yla takımlar şampiyonasında üçüncülük için savaşıyor ve üçlünün arasında sadece 6 puan bulunuyor.

Seidl sezon boyunca Racing Point’in daha hızlı bir araca sahip olduğunu savundu ve şimdi Renault’nun da öne geçtiği fikrinde.

Seidl: “Eğer son birkaç yarışa bakarsanız Renault’nun 0.1 veya 0.2 saniye ileride olduğunu görürsünüz, yani araçlarını doğru yönde ilerletmişler.”

“Biz henüz o adımı atmadık. Bunun bir trend olduğunu ve bu yüzden savaşı canlı tutmak adına bizim de şu anda ve sonraki yarışlarda bu adımı atmamız gerektiğini söyleyebilirim.”