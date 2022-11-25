McLaren, Gulf ile yola devam etmeyecek

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Woking merkezli ekip, 2020 yılının ortasına doğru Gulf ile yeni bir anlaşma imzaladığını açıklamış ve taraflar, bu anlaşma kapsamında yeniden birlikte çalışmaya başlamıştı.

Sonrasında McLaren araçlarında, Gulf'un ünlü mavi ve turuncu renkleri kullanılmaya başlandı. Ortaklık nispeten başarılıydı ve en dikkat çekici nokta, 2021 Monako GP için tasarlanan özel renk düzeniydi. Bu renk düzeni epey övgü aldı.

Fakat taraflar, birlikte geçirdikleri yaklaşık iki senelik sürenin ardından sözleşmeyi uzatmama kararı aldılar. Böylelikle gelecek yıl birlikte çalışmayacaklar.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Gulf ile olan büyük ilişkimiz, McLaren Racing tarihinde önemli bir yere sahipti."

"2021'deki ünlü Monaco renk düzenimiz de dahil olmak üzere birlikte pek çok ikonik anı paylaştık. Bu, ortaklığımız için doğal bir son gibi görünse de, daha önce yaptığımız gibi eski dostlarımızı yeniden ağırlamaya hep açık olacağız."

Gulf Oil CEO'su Mike Jones, sözlerine, "Tarihi ortaklığımız süresince McLaren ile başardıklarımızdan son derece gurur duyuyoruz." diye başladı ve ardından, "Birlikte yaşadığımız tüm anılara büyük bir sevgiyle bakacağız. Gelecekte bizi bekleyen şeyler konusunda heyecanlıyız." diye ekledi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images