McLaren: "Güçlü bir araç için 12 aylık geliştirme sürecinden geçmeliyiz"

McLaren, geçen yılın başından bu yana en çok ilerleme kaydeden takımlardan biri oldu ve kazanımlarının çoğu, sezonu dördüncü sırada bitirmesini sağlayan 2023 ortası geliştirme paketinin ardından geldi.

Woking takımı 2024'e aşağı yukarı bitirdiği yerden başladı ve şu anda Mercedes'le 3. sıra için mücadele ediyor.

Max Verstappen'in Avustralya'da yarış dışı kalması, Lando Norris'in takımın sezonun ilk podyumunu almasını sağladı ve onu 4. sıradaki takım arkadaşı Oscar Piastri takip etti.

McLaren'in 2024 aracı MCL38, selefinin temel zayıflıklarını taşıyor ve takım Mayıs ayında Miami veya Imola yarışlarında ilk geliştirme paketini sunmayı hedefliyor.

Ancak takım patronu Stella, uzun viraj performansı ve DRS verimliliği eksikliği de dahil olmak üzere zayıf noktalarının tam olarak ele alınmasının muhtemelen 12 aylık bir geliştirme süreci daha alacağı konusunda uyardı.

Stella, "Son 12 aydaki geliştirme hızından son derece memnunuz, ancak DRS'de güçlü ve uzun virajlarda güçlü bir araç sunmak için 12 aylık bir geliştirme sürecinden daha geçmemiz gerektiğini söyleyebilirim."

"Altıncı ya da yedinci yarış civarında iyi bir geliştirme paketine sahip olacağız, sezon boyunca bunu birkaç kez tekrarlamayı da bekliyoruz."

Stella, McLaren'in zayıf noktalarından kurtulamamasının fabrikada ters giden bir şey ya da beklenmedik bir durum olduğunu düşünmüyor. Ancak bunun, takımların bütçe sınırı altında projelerini dikkatli bir şekilde seçmeleri gerektiğinden, tüm alanlarda performans geliştirmek ve eklemek için gereken zamanın bir sonucu olduğunu açıkladı.

"Zayıflıkları ortadan kaldırmak aracı geliştirmektir. Bir şeyler ters gittiği için bu zayıflıklara sahip değiliz."

"Ters giden bir şey yok, araç yeterince gelişmemiş ve uzun virajlarda zayıf kalmamız veya DRS'de yeterli hıza sahip olmamamız gibi bu yönler kendini gösteriyor."

"Ancak bu, gelişimin etkili bir sonucu. Bana aracın nasıl davrandığını sorarsanız, çok iyi olduğunu, beklendiği gibi gittiğini söylerim."

"Rüzgâr tünelinden ve bilgisayar geliştirmesinden ne bekliyorsak onu yapıyor."