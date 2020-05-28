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Formula 1 / Son dakika

McLaren Grubu'nun gelirleri 175 milyon sterlin düştü

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McLaren Grubu'nun gelirleri 175 milyon sterlin düştü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 May 2020 15:44

McLaren Grubu'nun geliri, COVID-19'un etkilerinin çok az görüldüğü yılın ilk üç ayında önemli oranda düştü.

Toplam grup geliri geçen yıl aynı dönemde 284 milyon sterlinken, bu yıl 109 milyon sterline düştü. Bu, 175 milyon sterlinlik bir gelir düşüşü anlamına geliyor. Şirket 2019'un aynı döneminde 22 milyon sterlin kâr elde ederken, bu yıl 81 milyon sterlin zarar etti.

Gelirdeki düşüşün büyük bir kısmı otomotiv satışlarındaki düşüşten kaynaklandı ve satışlar 953 araçtan 307 araca düştü.

Bununla birlikte, 993 tane sipariş bulunuyor ve bunların yaklaşık %50'si daha yüksek kâr marjı olan sınırlı seri modellerini temsil ediyor.

McLaren Racing'in geliri, Avustralya ve Bahreyn GP'lerinin ertelendiği ve F1'in/takımların gelirlerinin kötü bir şekilde azaldığı dönemde 4.4 milyon sterlin düştü.

Takım 2019 yılında 5.1 milyon sterline üç tarihi aracını satmıştı ve bu yıl aynı şeyi yapmak mümkün değildi . Fakat gelir kaybının bir kısmı, 4.1 milyon sterlin değerindeki sponsorluklarla dengelendi. 

McLaren Applied Technologies, 5.8 milyon sterlin kayıp verdi. Çünkü 2019'da, iki tane tek seferlik proje tamamlandı.

Her ne kadar Covid-19 Mart ayında etkiye sahip olmaya başlasa da, ilk çeyrek rakamları, kapalı bayilerin etkisini, üretim hattının kapanmasını ve Nisan ayından bu yana F1 yarışlarının yapılmamasını içermiyor. Bunlar eklendiğinde kayıp daha da fazla olabilir.

McLaren, başta iş gücü maliyeti olmak üzere maliyet tasarruf önlemleri uygulamaya başladığını duyurdu.

McLaren, geçtiğimiz günlerde 1200 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bunlardan 70'inin McLaren Racing'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Şirket yeni fon arayışına girmiş durumda ve hem güvenilir hem de teminatsız bir dizi finansman alternatifine bakıyor. Bunun yaklaşık 275 milyon sterline eşdeğer olacağı ve şirketin likiditesini rahatlatacağı tahmin ediliyor.

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Editör Adam Cooper

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