McLaren Group COO'su Jonathan Neale, 20 yılın ardından ayrılıyor

Neale, McLaren'a 2001 yılında Formula 1 operasyon direktörü olarak katıldı ve 2005'te takımın genel müdürü olarak çalışmaya devam etti.

Neale daha önce, Martin Whitmarsh ile British Aerospace'de çalışmıştı. Whitmarsh, 2001'de Neale'i satın alma, planlama ve üretimden sorumlu operasyon direktörü olarak takıma dahil ettiğinde, McLaren'ın idari yöneticisiydi.

Ron Dennis, Whitmarsh ve Neale, Mika Hakkinen sonrası dönemde takıma yön verdi ve Lewis Hamilton ile 2008'de dünya şampiyonluğu kazandı.

2016'da Dennis dönemi, yönetim kurulu sorunları ile kapanırken Neale, McLaren Automotive ve bu yılın başında satılan Applied Technologies şirketlerini kapsayan McLaren Group'un COO pozisyonunu aldı.

Neale, 2016'da McLaren Group'taki pozisyonunu aldığından beri yarış takımındaki günlük işleyişe dahil değildi. Bu sebeple Neale'in ayrılığının, McLaren'ın yarış kısmında bir etki yaratması beklenmiyor.

Ancak McLaren, Neale'in bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Jonathan Neale, Managing Director, McLaren, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu karar, McLaren'in finansal durumunu desteklemek amacıyla yapılan büyük değişiklikler nedeniyle alındı.

McLaren Group, bu yılın Temmuz ayında, Suudi Arabistanlı destekçilerden 550 milyon sterlinlik yatırım aldığını açıklamıştı.

Bu yatırım, McLaren Racing'in geçtiğimiz yıl hissesini, spor yatırım grubu MSP Sport Capital liderliğindeki ABD merkezli bir konsorsiyuma satmasının ardından geldi.

MSP şimdilik, McLaren'ın yüzde 15 hissesini satın alsa da 2022'nin sonuna kadar maksimum yüzde 33'lük bir hisseye sahip olabilir.

McLaren, yeni yatırımcıların yanı sıra, bu yıl sermaye artışı sağlamak için McLaren Teknoloji Merkezi'nin satılmasını ve geri kiralanmasını kabul etti.

170 milyon sterlinlik satış için Global Net Lease ile anlaşmaya varıldı. Satış, önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak ve McLaren için 20 yıllık bir kiralama anlaşması içerecek.

Çeviren: Aybike Simay Erden