McLaren gözünü Le Mans'a dikti

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McLaren son dönemde yaptığı atılımlarla Formula 1 dışında IndyCar ve Extreme E gibi serilerde yarışmaya başlarken, 2023'te Formula E'de de yer alacak.

Tüm bunlar McLaren bünyesinde yer alıyor ve bundan ötürü McLaren fabrika takımı statüsünü taşıyorlar.

Ancak İngiliz ekip, daha fazla seride yer almak istiyor ve net bir hedef var; Le Mans 24 Saat'te yer almak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, gelecekte buraya dönmenin hayalini kurduklarını ancak bunu yapmadan önce diğer serilerdeki başarılarını garantilemeleri gerektiğini belirtti.

RACER'a konuşan Brown, "Bizi Le Mans'ta ve spor otomobil yarışlarında görmeyi çok isterim."

"Yapacak çok işimiz var ve bunu gerçekleştirebilmek için her şeyin bir araya gelmesi, zamanlamanın doğru olması gerekiyor."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Öncelikle mevcut programlarımızda, her şeyin iyi gittiğinden emin olmalıyız. Fakat bugün bir yerde yarışabilmeyi seçebilseydim, bu kesinlikle spor otomobil yarışları olurdu."

"Bence önümüzde heyecan verici bir dönem var. Yarıştığımız şampiyonaları kazanmak istiyoruz, Indy 500'ü kazanmak istiyoruz, IndyCar şampiyonu olmak istiyoruz, dolayısıyla ciddi mücadelelerle karşı karşıyayız. Taraftarlarımız ve partnerlerimizle etkileşimi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz, bu nedenle önümüzde çok iş var."

"Kademeli olarak ilerlemek gerekiyor fakat taraftarlardan, partnerlerimizden ve hissedarlarımızdan gerekli tüm desteği aldık ve belirlenen hedeflere ulaşabileceğimiz ekiplere sahibiz."

"Güçlü rakiplerimiz olmasına rağmen, tüm şampiyonaları kazanacağımızın hayalini kuruyorum. Fazla açgözlü görünmek ve her şeyin bir yıl içinde gerçekleşeceğini söylemek istemem ancak bunu başarmak harika olurdu!"

"Sanırım her zaman en yükseği hedeflemeliyiz. Ardından neler başarabileceğimizi göreceğiz." dedi.