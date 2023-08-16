Prime'a abone ol
Önceki / Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor Sonraki / Aston Martin: "Tüm takımlar 2026 kurallarından endişe duyuyor"
Formula 1 Haberler

McLaren gözünü ikinciliğe dikti

Zak Brown, takımın sezon sonuna kadar Red Bull'un ardında ikinci sıraya yükselmesini hedefliyor.

Ekleyen:
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race

McLaren son yarışlarda büyük adımla atmayı başardı ve artık en hızlı takımlardan birisi konumunda.

Son yarışlarda ikinci en hızlı takım olmak için Mercedes ve Ferrari ile çekişen McLaren, güçlü performansını sürdürdüğü takdirde şampiyonada ilk üçü zorlayabilir.

Fakat CEO Zak Brown'a göre Red Bull'u bu yıl geçmeleri pek de mümkün değil.

Brown, Laola1'e verdiği röportajda "Red Bull inanılmaz bir takım."

"Max'e yaklaşmaya çalışıyoruz ama ne zaman yaklaştığımızı düşünsek, arayı açıp gidiyor. Onu izlemek inanılmaz."

"Hedefimiz sezon sonunda en hızlı ikinci takım olmak; Red Bull'un ardından en iyi olmak. Bu gerçekten çok tatmin edici olur."

"Hâlâ önümüzde uzun bir yol var ama kesinlikle mücadeleye geri döndük."

Brown, takımın son dönemde çok iyi bir yapılanma geçirdiğini ve bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

"Son dönemdeki yükselişimizin ardında, tasarım, üretim ve dayanıklılık gibi pek çok noktayı geliştirmek için çabalayan çalışanlarımız var. Birbiriyle etkileşimde olan pek çok unsur var. Aerodinamik güncellemelerimiz etkileyiciydi, bunun için onlara şapka çıkarıyorum."

"Sürücülerimiz artık kendilerini gösteriyorlar. Daha önce de iyilerdi ama artık güncellenmiş araçta daha da etkileyici olabiliyorlar."

"Silverstone'daki ilk tur çok etkileyiciydi, nabzım aşırı atıyordu!"

paylaşım
yorumlar

Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor

Aston Martin: "Tüm takımlar 2026 kurallarından endişe duyuyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Formula 1

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak" Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım" Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Marko: "Katkı verdiğim sürece emekli olmayacağım"

Marko: "Katkı verdiğim sürece emekli olmayacağım"

Formula 1

Marko: "Katkı verdiğim sürece emekli olmayacağım" Marko: "Katkı verdiğim sürece emekli olmayacağım"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"

Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"

Formula 1

Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici" Herbert: "Verstappen'in bu kadar ardında kalması Perez için endişe verici"

Brown: "Red Bull'da iki Perez olsaydı, şampiyonluk savaşının ucu açık olurdu"

Brown: "Red Bull'da iki Perez olsaydı, şampiyonluk savaşının ucu açık olurdu"

Formula 1

Brown: "Red Bull'da iki Perez olsaydı, şampiyonluk savaşının ucu açık olurdu" Brown: "Red Bull'da iki Perez olsaydı, şampiyonluk savaşının ucu açık olurdu"

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

Formula 1

McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda

McLaren Daha fazlası
McLaren
Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi"

Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi"

Formula 1

Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi" Piastri: "2023'ün başında podyum için mücadele etmek bir hayaldi"

McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti

McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti

Formula 1
Hollanda GP

McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti McLaren'ın yeni rüzgar tüneli faaliyete geçti

Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

Formula 1

Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı" Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

Son Haberler

Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"

Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor" Pirelli: "Avrupa yarışlarından sonra ıslak zemin lastikleri çöpe atılmıyor"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

F1 Formula 1

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak" Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"

Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor" Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"

Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"

Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim" Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol