McLaren gözünü ikinciliğe dikti
Zak Brown, takımın sezon sonuna kadar Red Bull'un ardında ikinci sıraya yükselmesini hedefliyor.
McLaren son yarışlarda büyük adımla atmayı başardı ve artık en hızlı takımlardan birisi konumunda.
Son yarışlarda ikinci en hızlı takım olmak için Mercedes ve Ferrari ile çekişen McLaren, güçlü performansını sürdürdüğü takdirde şampiyonada ilk üçü zorlayabilir.
Fakat CEO Zak Brown'a göre Red Bull'u bu yıl geçmeleri pek de mümkün değil.
Brown, Laola1'e verdiği röportajda "Red Bull inanılmaz bir takım."
"Max'e yaklaşmaya çalışıyoruz ama ne zaman yaklaştığımızı düşünsek, arayı açıp gidiyor. Onu izlemek inanılmaz."
"Hedefimiz sezon sonunda en hızlı ikinci takım olmak; Red Bull'un ardından en iyi olmak. Bu gerçekten çok tatmin edici olur."
"Hâlâ önümüzde uzun bir yol var ama kesinlikle mücadeleye geri döndük."
Brown, takımın son dönemde çok iyi bir yapılanma geçirdiğini ve bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.
"Son dönemdeki yükselişimizin ardında, tasarım, üretim ve dayanıklılık gibi pek çok noktayı geliştirmek için çabalayan çalışanlarımız var. Birbiriyle etkileşimde olan pek çok unsur var. Aerodinamik güncellemelerimiz etkileyiciydi, bunun için onlara şapka çıkarıyorum."
"Sürücülerimiz artık kendilerini gösteriyorlar. Daha önce de iyilerdi ama artık güncellenmiş araçta daha da etkileyici olabiliyorlar."
"Silverstone'daki ilk tur çok etkileyiciydi, nabzım aşırı atıyordu!"
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