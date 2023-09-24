Prime'a abone ol
Önceki / Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!
Formula 1 / Japonya GP Haberler

McLaren gözünü Aston Martin'e dikti

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, son yarışlarda topladıkları puanların ardından Aston Martin'i şampiyonada geride bırakmak istediklerini söyledi.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, yaptığı güncellemeler sonrası aracını büyük oranda hızlandırırken, Aston Martin de tam aksine gerilemeye başladı.

Bitime altı yarış kala artık iki takımın arası iyice kapandı ve bu performans devam ettiği takdirde şampiyona dördüncülüğünü İngiliz ekipten alacaklar.

Japonya'da elde ettikleri çifte podyumun ardından konuşan CEO Zak Brown, mutluluğunu açıkça dile getirdi.

Brown, "Takım yine harika bir yarış çıkardı ve Oscar'ı ilk kez podyumda görmek harika."

"Takımlar şampiyonasında Aston Martin'i yavaş yavaş yakalıyoruz."

"Sezonun kalan yarışlarında heyecan verici bir mücadele bizi bekliyor fakat yaptığımız işi sürdürmeliyiz. Umarım sezonu takımlar şampiyonasında 4. sırada bitirebiliriz."

"Bu yıl en öne geçemediğimiz açık fakat aradaki farkı yavaş yavaş kapatıyoruz." dedi.

Brown, mevcut sürücü kadrolarından da epey memnun.

"Lando sıralama turlarında Oscar'a geçildi ama yarışta açık şekilde daha hızlıydı ki bu anlaşılabilir bir durum. Sonuçta daha tecrübeli ve bu lastikler doğru yaklaşımı gerektiriyor."

"Dahası, Oscar daha önce Suzuka'da hiç yarışmadı ama sürüşünden çok memnunuz."

"Bir sonraki Grand Prix olan Katar'da da iyi olmamızı bekliyorum. Sezonun geri kalan tüm yarışlarında hızlı olacağımıza eminim fakat bazı pistler bize daha çok, bazıları daha az uyacak."

"Ana görevimiz zorlamaya devam etmek."

The McLaren team celebrate with Lando Norris, McLaren, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, after the race

The McLaren team celebrate with Lando Norris, McLaren, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, after the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu hangi şartlar altında ilan edebilir?

Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu hangi şartlar altında ilan edebilir?

Formula 1
Katar GP

Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu hangi şartlar altında ilan edebilir? Verstappen, Katar'da şampiyonluğunu hangi şartlar altında ilan edebilir?

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Formula 1
Japonya GP

Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı! Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Japonya'da günün pilotu Piastri oldu

Japonya'da günün pilotu Piastri oldu

Formula 1
Japonya GP

Japonya'da günün pilotu Piastri oldu Japonya'da günün pilotu Piastri oldu

Son Haberler

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

F1 Formula 1
Japonya GP

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol