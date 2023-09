McLaren gözünü Aston Martin'e dikti

McLaren, yaptığı güncellemeler sonrası aracını büyük oranda hızlandırırken, Aston Martin de tam aksine gerilemeye başladı.

Bitime altı yarış kala artık iki takımın arası iyice kapandı ve bu performans devam ettiği takdirde şampiyona dördüncülüğünü İngiliz ekipten alacaklar.

Japonya'da elde ettikleri çifte podyumun ardından konuşan CEO Zak Brown, mutluluğunu açıkça dile getirdi.

Brown, "Takım yine harika bir yarış çıkardı ve Oscar'ı ilk kez podyumda görmek harika."

"Takımlar şampiyonasında Aston Martin'i yavaş yavaş yakalıyoruz."

"Sezonun kalan yarışlarında heyecan verici bir mücadele bizi bekliyor fakat yaptığımız işi sürdürmeliyiz. Umarım sezonu takımlar şampiyonasında 4. sırada bitirebiliriz."

"Bu yıl en öne geçemediğimiz açık fakat aradaki farkı yavaş yavaş kapatıyoruz." dedi.

Brown, mevcut sürücü kadrolarından da epey memnun.

"Lando sıralama turlarında Oscar'a geçildi ama yarışta açık şekilde daha hızlıydı ki bu anlaşılabilir bir durum. Sonuçta daha tecrübeli ve bu lastikler doğru yaklaşımı gerektiriyor."

"Dahası, Oscar daha önce Suzuka'da hiç yarışmadı ama sürüşünden çok memnunuz."

"Bir sonraki Grand Prix olan Katar'da da iyi olmamızı bekliyorum. Sezonun geri kalan tüm yarışlarında hızlı olacağımıza eminim fakat bazı pistler bize daha çok, bazıları daha az uyacak."

"Ana görevimiz zorlamaya devam etmek."

The McLaren team celebrate with Lando Norris, McLaren, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, after the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images