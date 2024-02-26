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Formula 1

McLaren, Google ile kontrat yeniledi

McLaren, Google ile olan sponsorluk anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Sam Bloxham / Motorsport Images

Yeni sezon öncesinde McLaren Racing, Formula 1 takımının önemli partneri ve McLaren'in Extreme E serisindeki resmi ortağı Google ile çk yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma, teknik anlamda daha fazla konuyu kapsayacak şekilde genişletildi; bu da tarafların birbirinden daha fazla faydalanacağı anlamına geliyor.

Google Chrome, Android ve Pixel logoları McLaren MCL38 araçlarında, takım kıyafetlerinde ve sürücü tulumlarında yer alacak.

Extreme E'de Cristina Gutierrez ve Mattias Ekström tarafından kullanılan Odissey 2 SUV da Google Pixel logolarıyla yarışacak.

McLaren Racing pazarlama yöneticisi Matt Dennington, "2024 sezonu öncesinde, dünyanın en tanınmış markalarından biriyle ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu ortaklık sayesinde  Google ürünlerinin takım genelinde kullanımından faydalanmaya devam edeceğiz."

"Tüm odağımız pistte harika sonuçlar elde etmek olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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