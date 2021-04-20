McLaren, Formula 1 fabrikasını 170 milyon pounda sattı

McLaren, salı günü yaptığı açıklama ile 78 bin metrekarelik tesisi satmaya yönelik aylar süren görüşmelerin ardından, fabrikanın satın alınması konusunda Amerikan şirketi Global Net Lease (GNL) ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşlemin, bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşma "sat ve geri kirala" şeklinde olacak. Böylelikle McLaren, GNL şirketine sattığı bu tesisi 20 yıllığına kiralayacak.

GNL CEO'su James Nelson, "Bu birinci sınıf tesisin GNL portföyünün bir parçası olacağını açıklamaktan büyük heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu ve binaların "son teknoloji" olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl ciddi bir nakit akışı sorunu yaşayan McLaren, maddi anlamda kendisini güçlendirmenin yollarını ararken, nakit parasını bir fabrika tesisinde tutmasının hiçbir faydası olmadığına inanıyordu.

Zak Brown önderliğindeki İngiliz ekip, binaya yatırılan parayı açığa çıkarıp, bunu büyümek için gerekli alanlarda kullanmayı daha mantıklı bir adım olarak görüyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown bu konu hakkında, "Tüm paramız gayrimenkul üzerinde bağlanmış durumda. Biz emlak şirketi değiliz. Biz yarış takımı ve otomobil şirketiyiz. Bu, McLaren bilanço tablosunu temizlemek için başlangıç adımı oldu."

"Sanırım dünyadaki şirketlerin büyük çoğunluğu, içerisinde bulundukları gayrimenkullere sahip değiller."

"Çok fazla para bu binaya bağlanmış durumda. Hayal edeceğiniz üzere bu şekilde işinize yatırım yapmak isterken, paranızı binalara bağlamanız pek verimli bir kullanım olmuyor."

"Bu açıdan, bu gayrimenkulü sonunda birilerine satacağız. Ardından uzun vadeli kiralayacağız ve parayı işimizi büyütme yolunda yatırım yapmak için kullanacağız. Bu, çok tipik bir finansal yeniden yapılanma çalışması." demişti.

Fabrikanın satılmasına yönelik ilk çalışmalardan bu yana, İngiliz ekibin mali durumu iyiye gitti. İngiliz ekip geçen yıl, Bahreyn Ulusal Bankası'ndan 150 milyon sterlin borç aldı ve ayrıca 185 milyon sterlinlik yatırım anlaşmasının parçası olarak Formula 1 ekibinin %15'lik hissesini Amerikalı MSP Sports Capital'e sattı.