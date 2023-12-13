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McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

McLaren takım patronu Andrea Stella, 2024 için gerçekçi olmayan beklentiler oluşturmak istememesini, zamanı geldiğinde gerçekliğin size şiddetli bir şekilde cevap vereceği şeklinde açıkladı.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Sprint pole winner Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, arrive in Parc Ferme after the Sprint Shootout

McLaren, sezon ortasında yapılan bir dizi güncellemenin Lando Norris ve Oscar Piastri'nin kullandığı MCL60'ı düzenli bir şekilde podyum mücadelesi verir hâle dönüştürmesinin ardından 2023'te dikkate değer bir formunda değişim yaşadı.

Yeni takım patronu Stella tarafından uygulanan teknik yeniden yapılanmanın bir sonucu olan formdaki yükseliş, Woking merkezli takımın Aston Martin'i geçerek markalar şampiyonasında dördüncülüğe yükselmesini sağladı.

Yükselen performansı, McLaren'in yepyeni Woking rüzgar tüneli ve diğer iyileştirilmiş tesisleri kullanılarak geliştirilen ilk otomobilin görüleceği 2024 yılı için iyimserlik nedeni.

Ancak Stella gelecek yıl beklentileri yüksek tutmamak konusunda temkinli.

"Nihayetinde Formula 1'de oldukça niceliksel olma lüksüne sahibiz."

"Rüzgar tünelinde ve bilgisayar simülasyonlarında ne tür bir ilerleme kaydettiğinizi görüyorsunuz. Belirli bir [gelişim] oranının sezon başında 0.2, 0.5, 0.7 saniye daha iyi anlamına geleceğini biliyorsunuz."

"Gerçekçi olmak gerekirse, gelecek sezona girerken rekabet gücünüzü korumak istiyorsanız, elinizde yarım saniye olması gerektiğini biliyoruz. Aksi takdirde, sezon sonunda gördüğümüz gibi, geriye doğru gidiyor gibi görünürsünüz. Bunun tek sebebi sizin istikrarlı olmanız ve herkesin sizi yakalamasıdır."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

"Öncelikle verilere bakacağız. Yorum yapamayacağım bu verilerin çoğunu aşağı yukarı biliyoruz. Daha sonra buna dayanarak tüm ekibi içeride ve dışarıda konumlandıracağız."

"Yanlış beklentiler yaratmak zorunda değiliz. Çünkü zamanı geldiğinde gerçek size şiddetli bir şekilde cevap verir ve kendimizi bu konumda bulmak istemeyiz."

"Aynı zamanda, çok fazla küçümseyip sonra da ön tarafta savaşmaya hazır olmadığımızı ve bu nedenle iyi kararlar vermediğimizi görmek istemiyoruz. Bu yüzden sadece verilere bağlı kalmak, gerçekçi olmak, dürüst olmak. Bizim felsefemiz bu." dedi.

Stella, Singapur'daki son büyük güncellemeden bu yana 2023'ün son yarışlarındaki yarış temposunda küçük bir gerileme olduğunu belirtiyor. Bunu McLaren'in MCL60'ı geliştirmesinin Singapur'dan sonra büyük ölçüde bitmesine, diğer takımların ise küçük adımlar atmaya devam etmesine bağlıyor.

Stella, "Sezona rekabetçi olmayan bir şekilde başladık, Avusturya'da bir adım attık, Singapur'da bir adım daha attık. Sezonun son bölümünde de gelişim açısından istikrarlı bir performans sergiledik."

"Pek çok araç için bazıları oldukça başarılı olan güncellemeler yapıldı. Dolayısıyla, performansımızı düşürdüğümüz gibi bir durum söz konusu değil. Sadece diğer bazı araçlar aramızdaki farkı kapattı veya hatta bizi geçti."

"Kesinlikle, Singapur'dan sonraki sezonu bizim için olan üçüncü bölümünde elde ettiğimiz sonuçlardan bazılarının tadını çıkarmak istiyorsak, gelecek sezona doğru ileriye doğru bir adım daha atmalıyız." dedi.

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